地方財政凍未條？　陸發布新規：無「社區傳播風險」不用區域核酸

▲蘇州民眾雨天排隊做PCR。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大規模核酸（PCR）檢測是大陸防控疫情傳播的主要手段之一，不過這也造成部分地方財政吃緊。大陸中央今（21）日下午發布新規指出，無社區傳播風險可以不進行區域核酸。

大陸國家衛健委今日下午發布《新冠肺炎疫情防控核酸檢測實施辦法》，對「區域核酸檢測」明確規定，根據疫情發生地區人口規模大小、感染來源是否明確、是否存在社區傳播風險及傳播鏈是否清晰等因素綜合研判，根據風險大小，按照分級分類的原則，確定檢測人群的範圍、頻次和先後順序。

該辦法指出，如果個別病例和無症狀感染者對居住地、工作地、活動區域傳播風險較低，密切接觸者已及時管控，經研判無社區傳播風險，可不進行區域核酸檢測。

該份通知依照城市規格規定核酸檢測實施辦法，分別是省會城市和千萬級人口以上城市、一般城市、農村地區。其中，諸如北京、上海這類千萬人口城市，當出現傳播鏈不清、風險場所和風險人員多、風險人員流動性大，疫情存在擴散風險時，疫情所在區每日進行1次全員核酸檢測，連續3次核酸檢測「無社會面」感染者後，間隔3天再進行1次全員核酸檢測，「無社會面」感染者可停止全員核酸檢測。

此外，《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》中還規定，疫情處置過程中，如個別病例和無症狀感染者對居住地、工作地、活動區域傳播風險較低，密切接觸者已及時管控，經研判無社區傳播風險，可不划定風險區。

由於動輒多輪次的大規模核酸檢測，已經造成多地財政吃緊，近期諸如貴陽、湖南岳陽部分區域等地調整了收費機制，要求民眾需要自費檢測，儘管並非強制性，但因進出公共場所、搭乘公共交通都要出示相關證明，形同增加民眾負擔，引來輿論不滿。