新北市長選前之夜都在「板車」　路程相距僅1分鐘…交管看這裡

▲新北市警察局長黃宗仁到選前之夜地點會勘 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

2022年九合一選舉將在26日投票，新北市2名市長候選人不約而同在25日晚間，在板橋車站舉辦選前之夜，2個地點路程不到1分鐘，新北市警方今（21日）由黃宗仁局長召集各科室主管、海山及板橋分局單位幹部，到現場會勘，要求活動當天要做到交通順暢、人員疏散動線安全無虞，更要維護各自支持者的人身安全，並保持行政中立。

國民黨候選人市長候選人侯友宜25日晚間，選在板橋第一運動場前廣場舉辦選前之夜；另民進黨市長候選人林佳龍則是選在相距不到300公尺的新府路和區運路口，兩地路程不到1分鐘，屆時板橋火車站附近將會出現大批支持者人潮。

板橋第一運動場的主要幹道區運路，是活動進場及散場的主要道路，新北市警方考量人潮進出動線及交通安全，「區運路」在當天晚上活動進行期間，將封閉靠近廣場側的2個車道，作為人潮滿場溢出時的容納、疏散空間，消防救護車及消防車及照明車也會在封閉車道內待命。

在「新府路」部分，將在24日晚間7時開始至25日深夜12時止「全線封閉」，僅開放雙向車道提供附近社區住戶的進出人車通行。舞台將設在靠近區運路端，面對中山路方向；區運路、新站路、民族路及新民街等路段則作為散場時主要動線。

新北警方表示，活動當天交通車輛與人潮流量勢必增加，已規劃警力對周邊幹道加強交通疏導，並迅速排除突發交通狀況及道路障礙，保持交通要道順暢，建議民眾搭乘大眾運輸工具，並遵循現場執勤員警及義交指揮，活動現場警方也會配合主辦單位，以哨音、舉牌或擴音器，提供明確散場動線引導民眾離開，若發現推擠，立即介入制止，避免發生踩踏事件。

新北市警察局長黃宗仁今日率相關科室及海山、板橋分局幹部到現場會勘，模擬各類突發狀況，讓選前之夜活動可以順暢舉行平安落幕。並重申，對於任何選務事件均秉持行政中立的立場，以候選人安全為首重，不會介入任何選舉議題，且不偏袒任何政黨，維持警察行政中立之立場。