桃園萬聖城搞怪盛會3天活動延期　警方實施交通疏導管制

▲桃園萬聖城搞怪盛會，警方實施交通疏導管制。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022搞怪盛會「桃園萬聖城」原規劃於10月29日起至11月6日止，在桃園藝文廣場展開，為期 9天；受到奈格颱風影響，10月30日至11月1日共3日的活動延期。桃園警分局今日表示，活動期間規劃警力及義交人員執行交通管制疏導工作，會場也有設立機動派出所，鼓勵民眾多搭乘桃園火車站出發的公車，避免遇到塞車影響玩興。

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桃園警分局表示，桃園萬聖城活動首次移師桃園藝文廣場舉辦，進城的方式很多種，首推從桃園後火車站，或是前站的統領百貨搭乘桃園市公車GR、151、168、188、302、707串聯到會場，於「中正藝文特區站牌」、「南平中正路口站牌」下車，另外經國轉運站方向也有189、220、302和707等路線可抵達萬聖活動會場，詳情可至桃園公車動態資訊系統或下載「桃園公車」APP查詢。





外地來的民眾，汽車可導航至「新永和市場」停車場，再轉搭萬聖免費接駁專車到達會場，接駁車中間停靠民光東路近音樂之林公園處；騎機車的民眾因會場周邊的機車格位數有限，可考慮停放新永和市場停車場後轉乘接駁車前往。

另外，警方也會場設立機動派出所，提供民眾臨時報案、為民服務、犯罪及交通安全宣導等工作，另將視現場人潮及車潮來做滾動式調整警力配置，呼籲參觀民眾遵守警察及義交人員指揮管制，以確保良好交通秩序。又，因活動延期，整個活動期間也延長至11月10日閉幕。