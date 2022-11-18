女女戀劈腿鬧人命！新竹19歲妹遭痛毆囚虐致死　主嫌是女上兵

記者黃宥寧／新竹報導

替前任出氣鬧出人命！新竹湖口區19歲鄭姓女子因感情糾紛，遭前女友夥同現任女友及3名友人囚禁施暴，葉姓友人因聯繫不到鄭女，前往其住家查看，驚見她身體已發黑倒臥在地無呼吸心跳。5名涉案女子被依傷害致死罪移送，意外曝光田姓女嫌身分，竟是陸軍第6軍團裝甲584旅聯兵一營機步連上兵，新竹地院16日開羈押庭，認5人有勾串共犯等，裁定羈押禁見。

警方指出，11月14日接獲葉姓民眾報案，稱因與鄭女多日未見且聯絡不到人，於是與鄭女共同友人聯繫前往湖口鄉中山路一處住宅想找她，豈料到場後發現鄭女身體發黑倒臥在地，通知119救護人員到場救護後，發現已無呼吸心跳，隨後報警處理，警方迅速在當日將5名19歲至31歲涉嫌女子通知到案。

據悉，死者鄭女與5嫌為朋友關係，主嫌田女意外發現楊姓女友的前女友鄭女，跟楊女交往時劈腿，為了要替楊女出氣，10日找來3名女同志友人討公道，並到鄭女租屋處想講個明白。

▼田女不滿現任楊姓女友過去疑被鄭女劈腿，憤而另撂3名友人將人囚禁施虐致死。（圖／記者陳凱力翻攝）

豈料談判過程，雙方爆發口角，田女一時失控，拿鐵棍朝鄭女身上毆打，並將鄭女囚禁在屋內，其他涉案人加入施暴後離去，鄭女慘遭囚禁又被眾人施暴，最後因傷勢過重身亡。

警方訊後移送地檢署複訊，檢方認5嫌涉傷害致死罪嫌重大，向法院聲請羈押，16日法院開羈押庭，認5人恐有逃亡之虞、勾串證人等裁定田女等人羈押禁見，並收押到新竹看守所。