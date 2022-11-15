彩妝名師體罰學生「打斷雨傘」　控爆料者誹謗...反被檢察官打臉

▲李姓彩妝師被控會用鐵尺、雨傘體罰學生，常把人打到瘀青流血。（資料照／網友提供）

記者劉昌松／台北報導

李姓知名彩妝師5月間遭網友爆料，在學校上課時，會用雨傘、鐵尺等工具對學生體罰，李女不堪名譽受損，控告爆料的吳姓彩妝師涉嫌誹謗、恐嚇，但台北地檢署調查發現，前後共有6名學生提供驗傷證明、錄影畫面，甚至提起民事訴訟，證實李女的確有施暴情形，15日以罪嫌不足等理由，處分不起訴吳女。

李女是台灣少見，以噴槍上妝的彩妝師，擁有個人品牌，曾將作品集結成冊出書，並在學校開課講授。但網路論壇Dcard美妝版在5月4日出現1篇文章「＃討論 噴槍彩妝多次使用工具毆打學生致受傷」，文章曾在9日更新內容，附上1雙手被打到瘀青的照片，指控李女對學生施暴，並以言論羞辱學生人格。

爆料文中還有多張對話截圖，顯示李女用雨傘、鐵尺等工具體罰學生，「雨傘還被她打斷」，「把學生打到瘀青流血是常有的事」，有學生曾經因為忘了彩妝操作順序，被老師用鐵尺打手，「那時當下自己已是全身顫抖，連哭都不敢」，另外還有學生的小指頭也被打斷掉。

▲網友投訴目擊李姓彩妝師體罰學生的狀況。（資料照／網友提供）

李女認為是吳姓同業上Dcard以及IG限動爆料，因此找律師代發聲明，澄清「指稱本人似對學生施以物理傷害乙事，並非事實」，「若本人教學上因求好心切、過於心急，而於言行上與學生產生誤會......願與當事人當面討論，化解誤會」 ，之後李女直接到地檢署提告，指控吳女在發文前，曾恐嚇要她1天內向學生道歉，否則會將內容公諸於世，涉嫌妨害名譽等多項罪名。

吳女挨告後，拿出自己蒐集到的事證，其中包括4位不具名、2位具名學生的指控，並附上學生遭體罰的影片，以及學生為了民事求償，向士林地方法院聲請支付命令的裁判書，還有學生錄音陳述遭體罰經過，證明自己爆料內容所言不假。

檢察官調查認為，李女體罰學生是確有其事，而李女是知名彩妝師，對外招生授課，負有技職傳授的公益性質，教學過程是否不當，屬可受公評之事，吳女並無虛捏造假，至於要求李女違反個人意願道歉，並不構成不法惡害告知的恐嚇罪，甚至要求其他人「拜託擴散」轉發爆料文，也算不上煽惑犯罪，因此處分吳女不起訴。