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美魔女切了小王秒找新歡　他吃醋勸婊弟「香爐眾人X」…下場GG

▲▼情侶，情人，戀愛，分手，劈腿，渣男，小三。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲前小王不滿美魔女與他分手後馬上找新歡，在臉書狂嗆「北港香爐眾人X」、「妓女開始營業了」，遭判3月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

一名頗有姿色的已婚美魔女在外偷情，與黃姓小王分手後，隨即又與另一名新小王交往，前小王知情後大為不滿，在臉書上到處留言「XXX北港香爐眾人X真噁心」、「這妓女又開始營業了」，甚至對繼任小王留言「夠騷夠浪不怕沒人要，請見證下一個受害者」，美魔女發怒提告，前小王被依散布文字誹謗罪，處有期徒刑3月、可易科罰金。

根據判決，挨告的黃姓男子今年50歲，他與一名已婚美魔女交往數年後，他決心想放下這段感情，讓對方回歸家庭、陪伴老公小孩，沒想到分手後，他卻發現女子非但沒回家，還繼續在外偷吃，不久後就搭上新任小王。

黃男心生憤恨、在女子親友的臉書上到處留言「真人版北港香爐眾人X，好噁心喔，這妓女又開始營業了，睡過她的人看到她變這樣都硬不起來了，遇過爛蘋果，奧萊呀」、「髒女人老公跟小孩是都看到了，很缺錢嗎？真髒，作賤自己，以前還跟她同房睡，想起來真是噁心」，甚至找到新任小王的臉書，留言狠酸「這位大哥對於這個上班小姐，想征服她不懂的地方可以問我，你也喜歡平的，可是她只剩嘴很厲害，要小心」。

就連在公開粉絲專頁的抽獎文中，黃男也不放過誹謗女子的機會，寫下「除了老公，外面不缺男人的壞女人也會中獎。越美外面就越多男人，不是嗎？吸精大法第九重」，美魔女蒐證後氣炸提告，黃於偵查中坦承不諱，但表示他出於一片苦心希望女子別再外遇，卻發現她仍與別的男人擁抱，他萬分心痛才留下言論。

台中地院審結，認為黃男行為足以貶損女子的社會人格及地位，且黃在4年前也曾傳訊恐嚇加害女子與其家屬生命，遭檢察官聲請簡易判決，這次又不以理性處理糾紛，也未與女子和解，依散布文字誹謗罪處3月徒刑，可易科罰金9萬，全案仍可上訴。

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