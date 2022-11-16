攝影社老師不滿學生IG批評成果展　「硬推出教室」下場曝

▲陳姓男子為新北市某高中攝影社外聘老師，他不滿李姓男學生在IG刊登對攝影社成果展製作評論，竟將學生硬推出教室外。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

為人師表卻大動肝火！39歲陳姓男子為新北市某高中攝影社團外聘老師，他不滿李姓男學生在Instagram刊登對攝影社成果展製作評論，竟要求李生離開教室，李生不從，陳師下秒徒手強拉其手腕，以腳將人推出教室外，李生返家告知父母後，決定提告。士林地檢署偵結，依妨害自由罪將陳師提起公訴。

起訴指出，今年1月7日下午2時許，陳師在攝影社教室內，發現17歲李生在IG刊登對於攝影社成果展負面評價言論，立刻要求李生離開教室，李生不從，他竟徒手強拉手腕，以腳將人推出教室外，並將教室門關上，以此方式讓李生無法待在教室內上課。

李生返家後，委屈向父母陳述遭老師強行拉出教室外經過，其母決定帶著愛子報警處理。

警詢、偵查時，陳師坦承在教室內與李生發生爭執，並要求他離開教室，但他否認有將人強拉出去，只是扶他出去而以。

檢方根據現場監視器畫面截圖、李生指述、該高中疑似體罰案調查報告等，認陳師涉犯強制罪，建請法院依兒童及少年福利權益保障法加重其刑。