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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沒背景陷苦戰！曾獻瑩自曝「1特質」喊話選民：我最了解老百姓

▲▼ 。（圖／曾獻瑩提供）

▲曾獻瑩相當重視「家庭照顧」這塊。（圖／曾獻瑩提供）

記者曾筠淇／採訪報導

下禮拜就要投票了，最後階段當然要全力衝刺。回想參選過程，台北第六選區（大安、文山區）的市議員參選人曾獻瑩坦言，因為是新人、知名度不足，所以拜票時，其實有很多人並不認識他，也對他的理念不清楚，但他並未放棄，仍舊努力跑行程，盼大家「把選票投給一個有能力解決、真正了解他們心聲的候選人」。

無黨籍的曾獻瑩接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，在選戰中，有些候選人會用意識形態來爭取選票，但對他來說，「本身特質以及專業能力能為台北市帶來什麼樣的服務」，才是更重要的，所以這次選舉，「希望選民能投給沒有背景，但是有能力也有專業，特別是科技出身的4號曾獻瑩」。

▲▼ 。（圖／曾獻瑩提供）

▲曾獻瑩政見。（圖／曾獻瑩提供）

曾獻瑩提到，大安、文山區的長者比例高，所以他提出的所有政見中，最重視「家庭照顧」這塊，在一個家庭裡，長輩、孩子往往是最需要被特別照顧的，而這也是大安、文山選民最需要的。他更特別點出，像他的政見裡，還有「投注資源預防兒少手機成癮」。

曾獻瑩認為，他畢業於台大、有台積電的經歷，且家中有長輩、孩子，所以基層出身的他，更能感同身受，成為民意代表，「真正設身處地為大安、文山選民服務」。他自信表示，他有能力，也真正了解選民需要什麼，「我跟他們一樣，我是基層出身，也不是政二代、富二代，最能夠了解一般老百姓他們心中的想法跟需要」。

▲▼ 。（圖／曾獻瑩提供）

▲曾獻瑩積極爭取選民支持。（圖／曾獻瑩提供）

不過曾獻瑩也坦言，在參選過程中，其實遇到不少困難和挫折。因為是新人，所以他在拜票時，其實有很多人不認識他，不清楚他的理念；再者則是現實層面，就是「體力挑戰」，每天都要從早忙到晚，真的是大考驗，而且參選的同時，他也要兼顧家庭，照顧太太、孩子和長輩。

參選很辛苦，所幸太太始終在一旁支持著。曾太太先前寫了一封信給曾獻瑩，內容提到參選、從政並不容易，「我們毫無背景沒有勢力，但你知道我為什麼仍堅定的支持你嗎？那是因為我自己經歷過『家』可以對人發揮多大的供應、遮蓋、保護與醫治的功效」，所以看到丈夫滿腔熱血，想把小愛化為大愛，當然願意給予百分百的支持，「我真心誠意想告訴每一個人，我實在以你為榮」。

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