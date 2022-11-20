專偷貨車觸媒轉換器！慣竊手法老練過程不用1分鐘　得手1.2萬賭光

記者張君豪／台北報導

台北市文山區辛亥七段日前陸續傳出多名小貨車觸媒轉換器遭到竊賊竊取，且小偷手法相當惡劣，均以金屬水管剪直接剪除貨車排氣管後段及觸媒轉換器部分，轄區文山一警方獲報後成立專案小組追查，循線鎖定轄內彭姓（53歲、多項竊盜前科）慣竊涉案，傳喚他到案後依法究辦。

▲警方逮捕偷貨車觸媒的彭姓慣竊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲本案逮捕彭姓慣竊，仰賴警員姜一元，李易軒的努力調閱監視器鎖定犯嫌身分。（圖／記者張君豪翻攝）

文山一警方表示，該從本年下旬陸續發生3件，貨車觸媒轉換器竊案均發生在文山區辛亥路六至七段路旁停車格，復興所警員姜一元、李易軒根據竊案內容，過濾竊賊來去動線監視器畫面，鎖定轄內治安過濾人口彭男涉案。

▲警方逮捕偷貨車觸媒的彭姓慣竊，遭竊貨車後段排氣管、觸媒系統整個被鋸除。（圖／記者張君豪翻攝）

警方日前到木新路彭嫌租屋處將他逮捕，並起獲作案用工具，彭嫌看到監視器畫面無從抵賴，這才坦承涉案，彭男手法相當熟練，竊取貨車觸媒轉換器過程不到1分鐘即可完成；因觸媒成分含鉑、銠、鈀金等稀有貴金屬，他將每只觸媒轉換器以4千元新台幣代價售出，得手約1萬2千餘元，但因彭男嗜賭，犯罪所得花用殆盡；警訊後依竊盜罪嫌將他函送法辦。

文山一警方建議車主，盡量把車停放停車場或有監視器之處，車上安裝防竊警報器。民眾若發現不法行為請立即撥打「110專線」報案，以維自身財產安全。

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