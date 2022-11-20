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換腎4個月「新腎臟」突癌變！他移植不到1年癌逝　罕見併發症釀禍

▲桃園市陳姓婦產科醫師去年11月為女子診斷有漏尿問題，後來進行陰道修補手術時，麻醉與手術同時進行，導致女子一度命危，事後被救回卻成植物人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國一名男子接受腎臟移植不到1年後，就因為腎臟發生癌變逝世。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

英國一名49歲男子在接受腎臟移植手術後，腎臟發生癌變，隨即蔓延至其他器官，導致他在手術後不到1年就病逝。死者的遺孀質疑，丈夫與家人都非常相信醫師，但院方怎麼沒發現捐贈者的器官有癌變，甚至還將有問題的器官移植給他。對此，負責相驗的法醫則表示，腎臟出現癌變的確跟移植手術有關，不過是因為一個罕見的併發症造成，而非器官本身有癌變情況。

根據《鏡報》報導，49歲希度（Parminder Singh Sidhu）在英國接受腎臟移植手術，然而在他成功換腎的4個月後，醫生卻在他的腎臟發現一個微小腫塊，當時一度診斷是普通囊腫。然而不幸的是，不久後醫生便發現這個小囊腫其實已經癌變，然而癌細胞早已從腎臟擴散到脊椎等其他器官。

希度隨後接受腫瘤切除手術，但仍於3月不幸病逝，而此時距離他接受換腎手術甚至都還不到1年。希度47歲的妻子悲痛表示，「我先生這麼信任醫師，他們竟然沒有發現問題，就將這個腎臟移植給他！」

對此，負責相驗希度遺體的西倫敦區法醫莉迪亞（Lydia Brown）在驗屍報告中寫道，「死者的死亡原因為移植手術中發生的一項罕見併發症。」內文同時提到，由於捐贈者本身沒有癌症跡象或病史，因此醫師本來就不需要懷疑捐贈器官是否有癌變的可能性。

帝國理工學院醫療保健信託移植外科顧問多爾（Frank Dor）表示，「那場移植手術沒有任何值得擔心的徵兆，發生這樣的結果我們都很驚訝。但是即使是現在回想起來，仍然找不到不應該動手術的理由。」

事實上，希度30多歲時首次出現腎臟問題，在來到英國前，曾經在印度接受過腎臟移植，然而疫情期間，他的腎臟又再度出現問題，因此決定重新接受器官移植，更換腎臟。醫務人員指出，腎臟捐贈者是死於頭部創傷，因此沒有理由懷疑他生前患有癌症。

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