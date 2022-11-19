遊客爬山目睹「白鳳凰」振翅！飛行影片超震撼　真實身分曝光

▲爬山見到白鳳凰飛行。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

親近大自然的過程中，時常能夠碰到許多驚喜！大陸一名遊客到福建漳州遊玩，沒想到登山時竟看見傳說中的「白鳳凰」，於是拿出手機將飛行的畫面紀錄下來，清晰的影片造成網路轟動，也有人起底「白鳳凰」的身分，其實是保育類動物。

綜合陸媒報導，這名遊客到福建漳州登山，意外拍到「白鳳凰」在山谷中翱翔的畫面，影片中白鳳凰的羽毛十分飄逸，優雅的身姿讓人看得目瞪口呆。

不少網友看完白鳳凰飛行的影片，忍不住留言直喊，「所以鳳凰一定是有原型的對吧」、「這白鳳凰太好看了，尾巴很飄逸，絕絕子」、「好美！這不就是鳳凰本凰嗎」、「真的有鳳凰啊？我以為只是傳說」、「太美了，我以為神話裡才有鳳凰，原來是真的」、「視頻最後他們飛到遠處，真的很像仙子的衣帶。」

▲遊客爬山見到白鳳凰，原來是有「林中仙子」之稱的白鷳。（圖／翻攝微博）



據了解，影片中的「白鳳凰」真實名字為白鷳，是大陸《國家重點保護野生動物名錄》中的二級保育動物，主要的棲息地是海拔2,000公尺以下的亞熱帶常綠闊葉林，而在雲南高黎貢山區，則是棲息在海拔1,600公尺至2,700公尺的山地闊葉林，在森林茂密、林下植物稀疏的常綠闊葉林、溝谷雨林較為常見，也會出現在針葉、闊葉混交的林子或竹林內。

白鷳體態優雅，又有「林中仙子」之稱，從古代開始就是珍貴的觀賞性鳥類，「詩仙」李白也為此寫了《贈黃山胡公求白鷳》這首五言律詩，字裡行間對白鷳的喜愛表露無遺。

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