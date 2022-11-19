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歷經3癌9年多治療歷程　癌友「小魚兒」用肚皮舞動人生　　

▲林口長庚「頭頸部腫瘤病友會」

▲癌友小魚兒用肚皮舞展現舞動人生。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「走過治療的歷程，就像手機要升級打怪一樣，希望能活出新的人生！」歷經舌癌、乳癌、直腸癌，長達9年多治療歷程的肚皮舞老師「小魚兒」，隨著音樂，翩翩起舞中，仍能保持正向陽光的心態，以舞蹈方式帶領癌友重生，鼓勵癌友多愛自己，將快樂或痛苦的經驗都視為豐富生命元素。

▲林口長庚「頭頸部腫瘤病友會」

▲街頭藝人病友廖忠南薩克斯風表演與方谷豪醫師合唱。（圖／林口長庚提供）

為加強大家對頭頸癌預防的觀念，林口長庚醫院19日辦理「頭頸部腫瘤病友會」，邀請到病友小魚兒及江醫師現場分享、方谷豪醫師與廖忠南病友薩克斯風醫病合唱及表演，希望透過癌友關懷活動，讓社會大眾遠離菸檳酒，鼓舞戰勝頭頸癌，迎向嶄新的人生。

▲林口長庚「頭頸部腫瘤病友會」

▲江俊廷醫師分享罹癌治療歷程。（圖／林口長庚提供）

法國籍年輕女性病友阿雷，在2020年1月發現舌頭上有破洞，原本以為是火氣大，到處求醫後，同年年9月輾轉到林口長庚醫院確診為舌癌。耳鼻喉科康仲然醫師細心的治療，讓她放心地把自己交給醫療團隊。治療完2年多，改掉抽菸及喝酒習慣的阿雷，雖然無法回到原本多采多姿生活，但規律地騎腳踏車運動及飲食質地的調整，讓她活出嶄新的人生!她想大聲說：「頭頸癌不可怕，早期治療可以獲得較好的療效」。

▲林口長庚「頭頸部腫瘤病友會」

▲方谷豪、林倩伃、洪昇平、葉永堅等醫師，代表頭頸部腫瘤團隊發聲，大聲唱愛拚才會贏。（圖／林口長庚提供）

從一天抽二包菸、肆無忌憚熬夜、大魚大肉的飲食，到現在節制的吃和慢慢說話、規律作息及運動，這是罹患二次癌症的神經外科江醫師前後生活的寫照。江醫師自2013年發現左側腮腺癌到2018年的舌癌，幸好有林口長庚醫院醫療團隊的照顧及陪伴，讓生命延續至今，江醫師說：要相信專業，不要因為害怕而使用民俗療法，能好好配合正規治療是很重要的!他很感恩長庚醫療團隊的用心。

▲林口長庚「頭頸部腫瘤病友會」

頭頸癌治療複雜度高，疾病的衝擊除了造成身體的不適、心理的痛苦，對家庭、社會都造成嚴重的負擔;而口腔癌更是勞工階層罹患率甚高的疾病，一人得癌，全家受苦。罹口腔癌的病患，到林口長庚治療約佔全台灣的1/6，所以長庚醫療團隊無論是治療此類癌症的經驗、治療技術及照護品質，都是國內、國外同儕學習及取經的醫療機構。

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