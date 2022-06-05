7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！敗血性休克送ICU

▲男童染疫後引發腦炎及敗血性休克送加護病房治療。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／台北報導

林口長庚醫院兒童重症加護科主治醫師李恩沛今（5）日分享，曾收治一名7歲男童，發燒38度當天送急診，PCR陽性，經醫師評估後拿藥返家休息，豈料睡覺到一半家人發現他手部出現奇怪姿勢，且大喊「我們都要死掉了！」送醫時出現意識改變，引發腦炎及敗血性休克送加護病房，目前使用強心藥治療中，預計下週可轉一般病房。

李恩沛醫師今日出席《兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會》分享，該名7歲3個月大男童沒有生長遲緩或過胖，發燒當天送急診，PCR陽性、Ct值13，出現噁心嘔吐、活動力下降，經急診醫師評估後拿藥返家休息，豈料睡覺到一半突然睜眼大聲尖叫，「我們都要死掉了，媽媽你傻了」又被送回急診，量到體溫40.2度，且眼睛往左上角吊，觀察3～5分鐘後停止。

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▲▼男童睡覺到一半突然瞪眼尖叫，送醫發現腦部有腫脹現象。（圖／截自疾管署YouTube）

李恩沛表示，男童意識改變、輕度四肢抽搐、心跳過速，腦部腫脹，且出現低血壓情況，「沒辦法回答這是哪裡，連媽媽都認不出來」。出現休克也懷疑有腦炎並進行用藥。經過X光檢查肺部無異狀、心臟沒有變大，為正常。唯腦部電腦斷層的血管顯影，明顯左邊比右邊來得多，有局部腫脹壓迫情況。

李恩沛說，男童後來送進加護病房治療，第一天數據顯示肝腎功能正常，但前降鈣素很高達15.92、皮質酮很低，使用瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物治療。心臟超音波發現有不規則心跳；第三天肝功能微微升高，前降鈣素稍微降低。此外，男童也反應有肚子痛，超音波一掃發現腸道反轉但沒有腸阻塞，無立即開刀需要。

李恩沛指出，男童於加護病房第一天休克狀況嚴重，第二天意識狀況完全恢復，但休克仍持續。至於強心藥有穩定調降，目前患者仍在住院中，不過精神、意識狀況都還不錯，預計下週強心藥可以拿掉，有望順利出加護病房轉往一般病房繼續治療。待男童PCR檢測陰性後，也會再安排照腦部核磁共振。