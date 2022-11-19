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頑皮世界第1屆大統領選拔　直接開放18歲以下投票挺「萌」主

▲台南學甲頑皮世界野生動物園，舉辦第1屆頑皮世界大統領選拔賽，推舉6大明星物種擔任候選人，候選人旗海飄揚，成為台南學甲另類的選舉盛事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南學甲頑皮世界野生動物園，舉辦第1屆頑皮世界大統領選拔賽，推舉6大明星物種擔任候選人，候選人旗海飄揚，成為台南學甲另類的選舉盛事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

九合一大選投票日將屆，許多網友卻收到台南學甲頑皮世界野生動物園粉絲們的動員令，號召19日前往投票！原來是園方舉辦第1屆頑皮世界大統領選拔賽，推舉6大明星物種擔任候選人。線上投票不到1周已吸引數千人留言投票按讚，19日起展開為期3周現場投票，只見候選人旗海飄揚，成為台南學甲另類的選舉盛事！

▲台南學甲頑皮世界野生動物園，舉辦第1屆頑皮世界大統領選拔賽，推舉6大明星物種擔任候選人，候選人旗海飄揚，成為台南學甲另類的選舉盛事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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第1屆大統領候選人包括：一入園就以歡樂叫聲引人注目的迎賓金剛鸚鵡「GaGa」、頑皮世界獨有的夜行性動物耳廓狐「JoJo」與敏捷的彈跳好手藪貓「樂咖」、以及從非洲移居不愛冰屋的黑腳企鵝「 Sunny」、還有向來受到眾多小朋友擁護的長頸鹿「鹿克」、超人氣療癒水豚「豚寶」。

▲台南學甲頑皮世界野生動物園，舉辦第1屆頑皮世界大統領選拔賽，推舉6大明星物種擔任候選人，候選人旗海飄揚，成為台南學甲另類的選舉盛事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

6大明星物種的保育員們並將於接下來3周活動期間的每個六、日，把原先Keeper’s Talk 動物解說活動延伸成為候選人政見發表會，利用短短20~30分鐘時間為各種動物們拉票外，更讓大小朋友深入地了解動物習性與知識，運用寓教於樂的方式，真正落實愛護動物、一同注重環境保護與動物保育的目的。

▲台南學甲頑皮世界野生動物園，舉辦第1屆頑皮世界大統領選拔賽，推舉6大明星物種擔任候選人，候選人旗海飄揚，成為台南學甲另類的選舉盛事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「1號凍蒜！」「唯一支持！」「王者風範！」「鹿鹿最可愛」「金剛金剛得第一」「揪團去投耳廓狐了啦！」粉絲團上網友戰得火熱，拉票、揪團投票口號不絕於耳，彷彿一場真實的選戰開打！

▲台南學甲頑皮世界野生動物園，舉辦第1屆頑皮世界大統領選拔賽，推舉6大明星物種擔任候選人，候選人旗海飄揚，成為台南學甲另類的選舉盛事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

園方表示，網友對這場選舉的熱衷程度出乎意料，除了有趣外，未來每年都將舉辦大統領選拔，選出的大統領除了將肩負未來一整年行銷園區的任務外，更希望遊客藉此活動感受到：「來到頑皮世界，動物才是主人！」應該更加地尊重、保護牠們。

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