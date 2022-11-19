1126九合一大選投票　確保投票順利！台中市公告「禁挖馬路8天」

▲1126九合一大選投票，台中市公告「禁挖馬路8天」。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

2022九合一大選11月26日登場，台中市建設局今天公告，為維護投票期間交通順暢、及通訊網路、電力供給暢通，自明（20）日至27日，除依規申請的必要性搶修工程外，禁止於台中市相關道路範圍內辦理挖掘施工，確保市民投票權益及開票順利。



建設局長陳大田表示，建設局依循往例公告於投票前道路禁挖，並提醒各項施工中的道路挖掘工程，應在禁止挖掘前施作完畢，且作好挖掘後路面修復工作，以共同維護道路安全及電力、通訊網路正常運作。



不過建設局也提到，這段時間市民若遇道路施工、挖掘、坑洞、公園及園道維護等相關問題，均可撥打1999及1688(0800-72-1688)等24小時免付費電話，市府將立即派員前往處置，以維道路交通安全。

▲1126九合一大選投票，台中市垃圾車採定點定時收運。（圖／台中市政府提供）



另外，11月26日投票日，台中依照往例，採定時定點垃圾收運，在全市廣設650處定點，每處停留時間約5至30分鐘，收運時刻、地點與平常日不同，請民眾提前掌握收運時間。民眾如欲掌握定時定點收運資訊，可至環保局網站（https://reurl.cc/kEqeM9）查詢。