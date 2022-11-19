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社會 社會焦點 保障人權

選前7天彰化驚傳幽靈人口！6親友全招了　村長候選人交保　　

▲彰化地檢查賄。（圖／彰化地檢提供）

▲彰化地檢宣傳選前查賄。（圖／彰化地檢提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

選舉將至，彰化地檢10天來已指揮警調發動偵查已20案，偵訊238人，繼日前破獲選舉下注賭盤及某位林姓議員現金買票，旗下2名樁腳遭收押禁見後，昨(18)日又查獲北斗鎮1名蔡姓村長候選人，遊說6親友遷入該選區戶籍，意圖妨害選舉正確性，蔡男以2萬元交保，其餘人等則以緩起訴處分。

彰化地檢表示，檢察官余建國於11月18 日指揮北斗分局、彰化縣調查站組成專案小組，查獲某1名蔡姓村長候選人遊說6名親友將戶籍遷入該選區，以取得投票權，而妨害選舉結果的正確性。

▲彰化地檢查賄。（圖／彰化地檢提供）

檢察官訊問後，認其等均涉犯刑法第146條第2、3 項之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪嫌。被告即某蔡姓村長候選人經檢察官諭知以新台幣2萬元交保候傳；其餘選民則當庭緩起訴處分。

另外彰化地檢指出，近 10日內，已指揮警調發動偵查計20案，共詢訊問238人次，其中多件更是以實施搜索、通訊監察、聲請羈押等方式強力執法， 檢察長洪家原更呼籲，隨著投票日接近，選戰日趨激烈，各競選陣營切勿僥倖，或發傳送不實文宣、訊息，或毀損破壞他人競選布條旗幟，任何違法，本署均秉公處理、速查嚴辦，絕不允取任何金錢、暴力介入選舉，以維護選舉之公平公正。

▲彰化地檢查賄。（圖／彰化地檢提供）

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