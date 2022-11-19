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跑道直衝加速「飛機撞上消防車」釀2消防員喪生　機尾起火沿路燒

記者張寧倢／綜合外電報導

南美航空集團（LATAM Airlines Group）一架客機18日在秘魯豪爾赫查維斯國際機場（Jorge Chavez International Airport）起飛加速時，在跑道上與一輛消防車相撞，飛機一邊滑行一邊起火燃燒。據報導，乘客與機組人員無人死亡，但2名消防員不幸喪命，另有1人受傷，而這已是南美航空1個月內的第2起事故。

▲▼南美航空集團（LATAM Airlines Group）客機與跑道上的消防車相撞，導致2名消防員死亡。（圖左／翻攝自推特；圖右／路透）

▲南美航空集團（LATAM Airlines Group）客機與跑道上的消防車相撞，導致2名消防員死亡。（圖左／翻攝自推特；圖右／路透）

綜合《富比士》、《每日星報》等外媒報導，秘魯首都利馬的豪爾赫查維斯國際機場航站營運商證實，南美航空一架客機18日在跑道加速起飛時撞上一輛消防車，導致2名消防人員在悲劇中喪生，機場將持續關閉至周六（19日）下午1時，「目前我們正在進行所有必要調查，以利釐清事故原因。」

南美航空集團表示，「我們遺憾地確認，由秘魯拉美航空營運的利馬-胡利亞卡航線、編號LA2213班機在地面發生事故，沒有任何乘客和機組人員死亡。」然而，這架載有102名乘客和6名機組人員的空中巴士A320neo飛機的事故影片，已在網路社交媒體上瘋傳，畫面中似乎有2輛消防車行駛在跑道上，正在加速前進的客機直接與其中一輛車對撞，隨後飛機一邊起火一邊滑行，現場冒出滾滾濃煙。

▲▼南美航空集團（LATAM Airlines Group）旗下一架客機，11月18日在秘魯利馬的機場與一輛消防車相撞起火，導致2名消防員死亡。（圖／路透）

▲客機右機翼和尾端起火，現場噴灑白色滅火物質。（圖／路透）

急難人員趕赴滅火，有乘客在推特上傳一張渾身沾滿化學滅火泡沫的照片指出，「當人生給你第二次機會時。」另有一名乘客驚恐表示，他感受到飛機起落架出了問題，在跑道上打滑，「謝天謝地，大家都活著順利被疏散。」當時人們尚不清楚消防人員的傷亡。據報導，不到1個月前，南美航空才有飛機遇上強烈風暴，機頭被毀，緊急迫降。

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