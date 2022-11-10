萬華年度大事！青山宮遶境活動13日登場　先捐450萬消防車

▲青山宮遶境將在13日開始，為期3天，據悉爐主今年就花了2千萬費用。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

萬華區年度盛事「青山宮遶境」將在11月13日啟程，活動為期3天。青山宮指出，2022年耗資450萬，打造小型水箱車「青山王一號」給北市消防局使用，目前由龍山消防分隊接手，2022年共計有17個紅壇，今年爐主耗資2千萬元搭建主壇以及相關活動費用。

青山宮是每年萬華地區的重要盛事，第一天將由市長柯文哲出席，次日則是在野黨主席前往，最後一天則是由總統出席，但因2022年有九合1大選，所以也不一定會照原本既定行程安排政治人物出席，目前仍正在協調。

青山宮主委黃清源指出，連續3年都捐出每台價值380萬的救護車，分別命名為靈安尊王一號、靈安尊王二號以及靈安尊王三號，其中一號、三號分配給北市消防局西園分隊、龍山分隊，二號則交由嘉義地區的消防單位使用。

▲青山宮遶境活動即將開始，青山宮今年捐贈450萬的消防車給北市消防局使用。（圖／青山宮提供）

黃清源指出，2022年也特別訂購價值450萬的小型水箱車，致贈給北市消防局，目前由龍山消防分隊使用，他表示，每年青山宮遶境都是萬華的一大盛事，希望遶境活動能夠圓滿落幕。

青山宮指出，全力配合市府、分局規定，也感謝警方協助交通管制以及維護現場秩序，規定工作人員不能飲酒，以免酒後失態，務必要求在晚上10點前結束鞭炮施放，整個遶境活動不會超過晚上12點。

據了解，2022年青山宮共計設有17個紅壇，爐主斥資2千萬搭設爐主壇、鞭炮以及相關活動費用，爐主壇則設置在和平西路。