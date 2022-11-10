　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

萬華年度大事！青山宮遶境活動13日登場　先捐450萬消防車

▲▼青山宮遶境將在13日開始，並為期3天，據悉爐主今年就花了2千萬費用。（圖／記者邱中岳攝）

▲青山宮遶境將在13日開始，為期3天，據悉爐主今年就花了2千萬費用。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

萬華區年度盛事「青山宮遶境」將在11月13日啟程，活動為期3天。青山宮指出，2022年耗資450萬，打造小型水箱車「青山王一號」給北市消防局使用，目前由龍山消防分隊接手，2022年共計有17個紅壇，今年爐主耗資2千萬元搭建主壇以及相關活動費用。

青山宮是每年萬華地區的重要盛事，第一天將由市長柯文哲出席，次日則是在野黨主席前往，最後一天則是由總統出席，但因2022年有九合1大選，所以也不一定會照原本既定行程安排政治人物出席，目前仍正在協調。

青山宮主委黃清源指出，連續3年都捐出每台價值380萬的救護車，分別命名為靈安尊王一號、靈安尊王二號以及靈安尊王三號，其中一號、三號分配給北市消防局西園分隊、龍山分隊，二號則交由嘉義地區的消防單位使用。

▲▼青山宮遶境將在13日開始，並為期3天，據悉爐主今年就花了2千萬費用。（圖／青山宮提供）

▲青山宮遶境活動即將開始，青山宮今年捐贈450萬的消防車給北市消防局使用。（圖／青山宮提供）

黃清源指出，2022年也特別訂購價值450萬的小型水箱車，致贈給北市消防局，目前由龍山消防分隊使用，他表示，每年青山宮遶境都是萬華的一大盛事，希望遶境活動能夠圓滿落幕。

青山宮指出，全力配合市府、分局規定，也感謝警方協助交通管制以及維護現場秩序，規定工作人員不能飲酒，以免酒後失態，務必要求在晚上10點前結束鞭炮施放，整個遶境活動不會超過晚上12點。

據了解，2022年青山宮共計設有17個紅壇，爐主斥資2千萬搭設爐主壇、鞭炮以及相關活動費用，爐主壇則設置在和平西路。

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／元大遭金管會重罰600萬！　前理專跟8客戶借錢1952
快訊／隧道客運撞G-Class！車頭爛毀　全面封閉回堵
死後當選！美議員選前癌逝　選民堅持投他「得票率逾85%」
明天千年一遇「13個1」！　民俗專家：準備6水果轉運又圓滿
全台最大網路賭博J董被抓了！年賺170億　送女友77個名牌包
北市圖書館有人10樓墜落！　民眾嚇壞
NBA離譜烏龍！他忘記上場害球隊「4打5」　被輕鬆投三分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐嚇將監護權判給對方要求撤回案件！法官周靜妮遭送職務法庭議處

1票2000元！幫鄉代候選人賄選　屏東三地門男子5萬元交保　

快訊／國6國姓1號隧道客運追撞賓士　全車道封閉回堵2公里

萬華年度大事！青山宮遶境活動13日登場　先捐450萬消防車

全台最大網路賭博J董上銬！年獲利170億開G63　送女友77個名牌包

雲林東勢鄉代候選人1票1千元賄選　約談到案遭收押...選民全飭回

曾情牽宣明智、吳春臺　名媛李珍妮罵購物專家「小三」判刑定讞

離奇！北市男「破安全門鎖」10樓墜落　圖書館人員嚇壞

情侶檔找「蕭董」聯手賣千包毒咖啡　她落網嬌嗔：在做什麼東西啊

台南槍手掃射88槍　警澄清：遭槍擊科技公司並非郭再欽所有

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

泰2.1m窄巷成塞車救星 幾乎與車同寬人人搶走

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

恐嚇將監護權判給對方要求撤回案件！法官周靜妮遭送職務法庭議處

1票2000元！幫鄉代候選人賄選　屏東三地門男子5萬元交保　

快訊／國6國姓1號隧道客運追撞賓士　全車道封閉回堵2公里

萬華年度大事！青山宮遶境活動13日登場　先捐450萬消防車

全台最大網路賭博J董上銬！年獲利170億開G63　送女友77個名牌包

雲林東勢鄉代候選人1票1千元賄選　約談到案遭收押...選民全飭回

曾情牽宣明智、吳春臺　名媛李珍妮罵購物專家「小三」判刑定讞

離奇！北市男「破安全門鎖」10樓墜落　圖書館人員嚇壞

情侶檔找「蕭董」聯手賣千包毒咖啡　她落網嬌嗔：在做什麼東西啊

台南槍手掃射88槍　警澄清：遭槍擊科技公司並非郭再欽所有

恐嚇將監護權判給對方要求撤回案件！法官周靜妮遭送職務法庭議處

Volvo藏彩蛋預告「入門電動跨界」明年登場　單馬達主打親民售價

安卓限定！他裝1款APP「10秒錢入帳」　網友狂讚：隔天就跳

陽明前三季獲利年增50.95%、EPS47.5元　但法人看貨櫃三雄Q4獲利將大減

振興經濟　屏東市長候選人李清聖推地方創生三箭

新北第5選區／才揭露花蓮性侵案！顏維勳拚最後衝刺　趕回板橋拜票

李毓芬突刪光IG貼文後　「若隱若現17秒影片」又外流！

日月光5年內投資3億美金　馬來西亞檳城半導體封測新廠開工動土

栢麗廳平日晚晚餐買一送一！餐飲搶推雙11優惠　買餐盒送11根香腸

俄從烏克蘭城市撤軍　拜登口誤「說成伊拉克」腦袋當機13秒片瘋傳

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

社會熱門新聞

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

東華大二生校內騎車自摔撞樹　送醫不治

即／父載9歲女下課遭車撞飛不治

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

快訊／輩分比茶董高！「台版柬埔寨」大姐頭落網

5歲女童當街遭性侵　4歲妹發抖目睹

桃園車禍父女雙亡！生母悲曝「6年約定」

花蓮5歲女童遭性侵　警逮同村噁狼

62歲父接9歲女遭追撞　父女殞命

媳婦遭公公性侵8次　二審判刑4年6月

人蛇家族專賣台人赴柬　財通園區內幕曝

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

送醫畫面曝！中信兄弟奪王戰女球迷昏倒不治

更多熱門

相關新聞

青山宮遶境13日起登場　萬華交通管制看這裡

青山宮遶境13日起登場　萬華交通管制看這裡

艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境，預定2022年11月13日至15日為期3天，因選舉將至，恐有許多政治人物、候選人到場，總統蔡英文、北市市長柯文哲等人也將出席，北市警方將進行交通管制，另因10月20日才發生槍擊挾持人質事件，北市警方也將高規格派出警力維安。

青山宮槍擊太震撼！北市連掃黑7天逮447人

青山宮槍擊太震撼！北市連掃黑7天逮447人

南消退役消防車零件再利用

南消退役消防車零件再利用

即／萬華槍手相驗死因曝　「1槍貫穿頭部」

即／萬華槍手相驗死因曝　「1槍貫穿頭部」

萬華警中彈畫面曝！現場突傳槍響「右腿中了」

萬華警中彈畫面曝！現場突傳槍響「右腿中了」

關鍵字：

青山宮主委黃清源消防車

讀者迴響

熱門新聞

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

麥當勞真的變「麥當當」了！

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

快訊／BLACKPINK主辦方火速「取消這些門票」！　重新販售

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

東華大二生校內騎車自摔撞樹　送醫不治

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

郭靜純等3年合體何篤霖爆哭　洩「至親意外過世」

夏如芝「餐廳低調打工」被認出！

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

汪小菲哭了！淚眼謝謝大S、具俊曄

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面