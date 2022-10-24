辱罵大法官「妓女」　巴西前國會議員拒捕！開槍丟手榴彈炸傷2警

▲巴西一名前議員23日在里約熱內盧州家中拒絕逮捕，朝警方開槍、投手榴彈，造成兩名員警受傷。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西一名政治人物在預防性軟禁期間，利用網路社群媒體攻擊最高法院大法官，辱罵對方是「女巫」、「妓女」，遭法院下令再次移送入獄。然而，他不僅拒絕被捕，還與警方發生衝突，向警察開槍並投擲手榴彈，導致2名員警被炸傷送醫，目前都已出院。

綜合路透、《衛報》報導，巴西警方23日前往69歲前國會議員傑佛森（Roberto Jefferson）23日家中進行逮捕行動，而傑佛森不但拒捕，還向警察開槍與投擲手榴彈，雙方發生長達數小時的攻防戰。傑佛森當天上傳影片解釋，自己沒有射殺任何人，他瞄準的是警車和警車周邊。不過，巴西聯邦警察在另一份聲明中表示，傑佛森除了原先威脅法官罪名外，再加一條謀殺未遂而被捕。

▲傑佛森2020年7月9日在巴西利亞參加支持擁槍的集會活動。（圖／路透）

傑佛森過去被認為是現任極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的盟友，但在他被捕後，波索納洛隨即出面撇清界線，聲稱任何向警方開火的人都應被視為罪犯，還譴責傑佛森批評最高法院法官盧西亞（Carmem Lucia）的言論。這位巴西總統表示，「從來沒有一張他和我的合照。」而10月30日大選將和他展開對決的對手陣營立刻就發布數張波索納洛與傑佛森的合照。

▲傑佛森23日遭警方逮捕，現場有數十名支持者聚集抗議，為他聲援。（圖／路透）

報導補充，傑佛森去年8月因涉嫌製造假新聞、攻擊民主遭到逮捕，今年1月獲得有條件下的軟禁，但他21日卻在網路上發布音檔，辱罵盧西亞為「女巫」和「妓女」。最高法院另一名大法官莫拉斯（Alexandre de Moraes）隨後下令將傑佛森送回監獄。

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