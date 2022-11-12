台中大坑路窄難救援　水氏協會捐最小消防車等器材...總價500萬

▲▼台中大坑地區的道路狹窄難救援，水氏協會霸氣捐出500萬元，包括1輛全台最小的小型消防車。（圖／水氏慈善協會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大坑地區大多數是狹窄的產業道路，消防車難以進入，一旦火警或意外災難，往往延誤搶救時機，社團法人水氏慈善協會上午捐贈總值500萬元器材給消防局東山分隊，包括全台最小的小型消防車、三合一電子式呼吸器及手持熱顯像儀等，消防局長曾進財代為接受並感謝，希望能帶給市民更加安全、健康的居住環境。

水氏慈善協會理事長戴芝庭表示，創辦人在職場上打拚多年，一路走來受到許多貴人幫助，本著取之於社會、用之於社會的精神，創立慈善協會，集結大眾愛心，散播出去，讓光亮溫暖陰暗的角落，由於常在媒體上看到因火災而失去生命的消防人員，因此號召企業捐贈消防器材，保障民眾和消防員生命。

這次捐贈的小型水箱消防車是全台灣最小的小型消防車，對於轄區內道路狹窄、影響救災的東山分隊，非常有幫助，一般消防車無法抵達，這輛小型水箱消防車可以第一時間到場，大大縮短救災時間。

東山分隊分隊長張啟原表示，這輛重6.5公噸的小型消防車，載水量和一般小型消防車一樣，都是1.5噸，但車體縮小了5分之1，易於行駛在狹窄山路，此外，三合一電子式呼吸器，不但可提醒火場中的消防人員殘氧量，萬一有消防員倒臥火場或是墜落，電子式呼吸器都可以在第一時間通報。

還有個人式手持熱顯像儀，只有巴掌大，輕巧、好用，拿在手上就可偵測出熱源，對於尋找熱源非常有幫助。

水氏慈善協會深耕台中地區，服務對象包括弱勢、清寒及單親家庭為主，以提供物資、喪葬補助、急難救助、個案募捐及二手物品衣物捐贈等，如有需要民眾可連絡協會。