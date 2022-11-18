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APEC領袖峰會場邊敘舊　李顯龍po合照：很高興又見到張忠謀了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Lee Hsien Loong）

▲李顯龍在臉書發布多張APEC會議照片 ，其中包括他和台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬的照片。 （圖／翻攝自Facebook／Lee Hsien Loong）

中央社

亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議今天登場，新加坡總理李顯龍晚間在臉書發布多張參與APEC會議、和其他與會代表雙邊會面的照片，其中包括與張忠謀敘舊。他表示，很高興再度見到張忠謀。

睽違4年，亞太經合會今年於曼谷首次恢復實體舉行，隨著資深官員以及雙部長會議落幕，18日起至19日一連兩天舉行APEC經濟領袖會議。

李顯龍今晚在臉書發布多張參與APEC會議、和其他與會代表雙邊會面的照片，其中包括一張他和台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬的照片。

他表示，與張忠謀博士及他的妻子敘舊，「我們上次見面喝茶是2018年APEC在巴布亞紐幾內亞莫士比港舉行的時候，當時張忠謀也代表中華台北出席會議」。2019年APEC領袖峰會取消，隨後兩年都是線上舉行，「很高興再次看到他們本人」。

以往APEC會議以實體方式進行時，台灣APEC領袖代表出席峰會期間都會安排與其他國家領袖或高層官員進行雙邊會談，包括李顯龍。

▲新加坡總理李顯龍與台灣代表（右二）、台積電創始人張忠謀（右）與出席APEC 2022年峰會。（圖／路透）

▲新加坡總理李顯龍（右二）與台灣代表、台積電創始人張忠謀（右）出席APEC 2022年峰會。（圖／路透）

此外，李顯龍也在臉書貼文中表示，在全球經濟前景充滿不確定下，中小企業與低收入戶家庭受到的衝擊最大。APEC必須共同合作，提倡永續性及包容性成長。

他指出，新加坡正與其他會員經濟體在APEC供應鏈連結架構行動計畫等方面合作。

他說，疫情證明了沒有一個經濟體有望可以完全自給自足，「在我們集體領導下，APEC可以在達成平衡、包容性及永續性的經濟成長上，扮演重要角色」。

李顯龍今天下午出席經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話，也主動起身走到張忠謀身邊，兩人短暫交談。

Caught up with Dr Morris Chang and his wife Sophie. We last had tea together at APEC 2018 in Port Moresby, Papua New...

Lee Hsien Loong 發佈於 2022年11月18日 星期五

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