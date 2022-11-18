習近平APEC再會加拿大總理！他被夾中間潤滑　習伸手急叫翻譯

WATCH: Justin Trudeau and Xi Jinping are seen seated close to each other at the APEC summit, Days ago they had a tense exchange about talks allegedly leaked to press https://t.co/67gEeLAp0Z pic.twitter.com/0MWrVySZdt — Bloomberg TV (@BloombergTV) November 18, 2022

記者趙蔡州／綜合報導

中國國家主席習近平日前在G20閉幕式上，與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）發生言語衝突，沒想到2人在亞太經合會（APEC）會議上再次「狹路相逢」，座位間隔僅1個位置，中間夾著的是智利總統博里奇（Gabriel Boric），由於習杜2人衝突才發生不久，因此這次2人互動的情況，格外引發關注。

▲中國國家主席習近平與加拿大總理杜魯道座位相當靠近。（圖／達志影像／美聯社）

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會18日在泰國曼谷登場，由於大會的座位順序是依國家或經濟體的字母排序，因此中國國家主席習近平與加拿大總理杜魯道位置相當靠近，2人中間僅隔著智利總統博里奇，而在上午閉門會議開始之前，短暫開放媒體拍攝的期間，外媒就捕捉到了3人之間的互動情況。

影片中可以看見，杜魯道一開始先是與博里奇寒暄，兩人直接對話並無翻譯介入。博里奇後續又找習近平交談，過程中習近平突然往後方一指，讓他一度轉頭看向習近平所指的方向，直到翻譯小跑步到2人身旁，他才明白習是要請求翻譯協助，兩人隨後在翻譯的幫助下相談甚歡，不過整個過程中，習近平和杜魯道完全沒互動。

▲習近平在APEC領袖峰會閉門會議開始之前，與杜魯道完全沒有任何互動。（圖／達志影像／美聯社）

習近平16日在印尼參加G20峰會，在一場會議後的空閒時間，突然帶著翻譯員找上杜魯道，指責杜魯道洩漏2人在G20高峰會場邊的閉門談話內容，「把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊。而且我們也不是那樣做事的」、「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了」。

對於習近平的指責，杜魯道則回應，「在加拿大，我們崇尚自由、公開以及坦誠的對話，我們會繼續這麼做」、「也很期待未來能繼續進行建設性合作，但雙方總是會有意見不同的地方」，結果杜魯道話還沒說完，就被習近平直接打斷，2人握手後便各自離開。

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