新北耶誕城隱藏版打卡點！國寶大師朱銘絕版作品在這裡

▲估價超過5億元的朱銘作品藏身在板橋。（圖／廖裕德提供）

記者戴上容／新北報導

新北歡樂耶誕城登場，吸引眾多遊客前往遊玩，新北市議員候選人廖裕德今天特別推薦一個隱藏版的打卡熱點，就是位於捷運府中站旁廣場、由雕刻名家國寶級大師朱銘製作，估價超過5億元以上的「牛耕年豐」絕版銅雕作品。廖裕德介紹作品來歷，並歡迎大家一起來打卡，向親朋好友分享這座板橋地標。

廖裕德說，這座大型銅雕《牛耕年豐》長10.41公尺、寬4.06公尺、高3.98公尺、重約8噸，這座藝術品的來歷是在1997年時，當時的縣長尤清要推動新板特區開發案，板橋農會為了要提升新板特區的公共文化藝術水準，特別花費1600萬元，商請由國寶級大師朱銘來創作這座大型青銅牛雕。

廖裕德也特別找來銅牛背上的小女孩主角吳綉華，兩人一起為現場民眾導覽解說。吳綉華表示，他們家族住在板橋務農，小時候他舅舅（指朱銘）到家裡來探視她母親，就對他們家人一起在田裡牽牛耕作的景象，留下深刻的印象。

吳綉華說，後來板橋農會邀請朱銘創作銅牛，舅舅就把記憶中的這些畫面融入作品，她的爸爸、媽媽站兩旁牽牛，她則是坐在牛背上的小女孩，整座水牛銅雕把辛勤溫馨的農家生活，完全表露無遺。

廖裕德說，他過去擔任板農常務理事，這座銅牛被遷移到公園深處後就漸漸被遺忘，等到他有一天再度想起這座雕像時，雕像已經出現鏽蝕，板橋農會於是再度出資，花了近50萬元，請朱銘團隊重新整修，讓銅牛恢復昔日的光彩。

廖裕德說，他花費5年的時間，與台北市捷運局交涉爭取，終於獲得首肯。2014年11月時，板農再度花費200萬元，找來超大型的吊車，花了一整晚的時間，終於把這座雕像吊到現在捷運府中站前廣場公開陳列展示。

廖裕德也特別邀請台灣美發展交流協會理事長「虎妹」張聖訢，來到現場一起為這座公共藝術品的展覽做宣傳。她看到這座國寶級大師朱銘老師的作品非常羨慕地說：「板橋人走在馬路上，就有價值5億元的戶外公共藝術品可以觀賞！真的好幸福哦！」她立即拿起手機打卡，並分享給她的好友們。