首創！台東縣府與故宮聯名　共推台東紅烏龍茶點禮盒

▲縣長饒慶鈴北上與國立故宮博物院行銷業務處處長徐孝德共同發表。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為積極推廣發展台東紅烏龍茶產業，台東縣政府創立區域茶品牌「台東紅烏龍」，今年品牌首度攜手國立故宮博物院，以「鹿」為媒介將故宮國寶結合台東茶文化，推出「台東紅烏龍茶點禮盒」。

▲以「鹿」為媒介將故宮國寶結合台東茶文化，推出「台東紅烏龍茶點禮盒」。

「很開心台東縣府成為全台第一個與國立故宮博物院推出聯名商品的政府機關」，縣長饒慶鈴14日北上與國立故宮博物院行銷業務處處長徐孝德共同發表。饒慶鈴表示，期盼藉與故宮攜手，展現中華文化及台東茶文化底蘊之美，提升「台東紅烏龍」品牌形象與能見度，而精彩的巧思設計讓禮盒更添收藏價值，絕對是全台民眾送禮的最佳選擇。

▲饒慶鈴表示，精彩的巧思設計讓禮盒更添收藏價值，絕對是全台民眾送禮的最佳選擇。

饒慶鈴提到，紅烏龍是台東最具特色的產業之一，也是近來打聽度及聲量最高的茶葉，期盼透過不同管道來推廣「台東紅烏龍」，台東縣政府是全國第一個與國立故宮博物院推出聯名商品的政府機關，此次合力打造「台東紅烏龍茶點禮盒」，不僅讓消費者隨時隨地即能享用台東專屬滋味的紅烏龍，更藉由視覺、嗅覺及味覺，推廣台東專屬品茶靜心的慢文化，建構品牌獨特的慢生活體驗，讓更多人透過茶來認識台東。

▲▼紅烏龍茶點禮盒，不僅冷熱皆宜，且與西式餐點或中式點心皆非常搭配。

這次的聯名合作，我們希望藉由禮盒精緻的包裝設計及紅烏龍迷人的茶滋味，讓民眾進一步認識中華文化與臺東茶文化，推廣品茶靜心的慢生活風格，讓更多人以茶感受台灣東山海之道，提升「台東紅烏龍」品牌形象與能見度，更展現紅烏龍的不同風貌。

財政及經濟發展處說明，禮盒設計理念為「以鹿為介，以茶會友」，將台東鹿野過去為群鹿奔馳的歷史背景，連結國立故宮博物院寶物「明萬曆五彩百鹿尊」以及「清康熙宜興胎畫琺瑯萬壽長春海棠式壺」，由「鹿」搭起「台東紅烏龍」與國立故宮博物院的橋樑，透過「茶」拉近距離，探尋彼此歷史文化內涵的相契，體現古代文人雅士「以茶會友」的情懷；禮盒內含滋味醇厚圓滑的「台東紅烏龍茶」，以及採用紅烏龍茶混和台灣米，佐以花生、芝麻和麥芽香製成的「台東紅烏龍茶米香餅」，茶香四溢且不甜膩的口感令人愛不釋手。

▲發表會由出身紅烏龍產區的歌手王宏恩到場大力推銷「台東紅烏龍」品牌。

發表會由出身紅烏龍產區的歌手王宏恩也特別到場大力推銷「台東紅烏龍」品牌，而縣府今年自7月至9月底攜手摩斯漢堡，推出限定飲品「台東紅烏龍茶」，此次再與故宮攜手推出紅烏龍茶點禮盒，可見紅烏龍不僅冷熱皆宜，且與西式餐點或中式點心皆非常搭配，歡迎各地民眾品嘗台東特有的紅烏龍好滋味。

「台東紅烏龍茶點禮盒」將在國立故宮博物院實體通路、故宮精品網路商城（https://www.npmshops.com/mainssl/modules/MySpace/index.php）、以及購夠台東（https://www.gogotaitung.com/）限量販售。