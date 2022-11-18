徐巧芯質疑陳時中與角頭同框　陳競辦還原經過：是不造謠不會選舉？

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市議員徐巧芯18日質疑，威震集團董事長吳明達至少涉嫌四起槍擊案，他和桃園市長鄭文燦、民進黨台北市長候選人陳時中曾同桌吃飯。陳時中競選總部回應，陳時中受邀出席慈善基金會晚宴，並不認識吳明達，在現場致詞、合照後即離開，徐巧芯習慣性看圖說故事，應停止只為炒聲量卻浪費社會資源的低劣惡質選舉手法。

徐巧芯臉書18日中午發文指出：「威震集團董事長至少涉嫌4起槍擊案，如今他甚至被捲入柬埔寨案，在他臉書上（已關閉）可以看到與前國策顧問、英系大將、最強更生人黃承國的好交情。今年4月時，陳時中、鄭文燦還跟吳明達同桌吃飯，不亦樂乎。請陳時中好好說明，你跟吳明達是什麼關係？跟黃承國又是什麼關係？黃承國跟吳明達又是什麼關係？」

而根據吳明達臉書，該活動為澎湖海慈善春酒晚宴，募款用於偏鄉義診、防疫捐贈，貼文的照片可見陳時中上台致詞、吳和桃園市長鄭文燦同桌，在別則貼文中，吳明達也特別感謝總統府國策顧問黃承國、新北市議長蔣根煌。

對於徐巧芯質疑陳時中與角頭同桌，陳時中競總表示，陳時中是受邀出席「澎湖海文教醫學慈善基金會」的慈善春酒晚宴，陳時中並不認識吳明達，陳時中當日還自掏腰包買了一幅畫做公益，在現場致詞致意、合照後即離開。

陳時中競總表示，徐巧芯習慣性看到黑影就開槍、看圖說故事，各種爆料在事後其實都是烏龍爆料，例如徐巧芯誣指民進黨人士飯局有黑道、為「黑白共治」，然而經媒體查證後，證實並無此事，再次證明徐巧芯的發文又是一次烏龍爆料、惡意抹黑。陳時中競總呼籲徐巧芯停止只為搏取關注、炒聲量卻浪費社會資源的低劣惡質選舉手法。

對於蔣萬安質疑「民進黨每次到了選舉就喊抗中保台，但是是誰把慈濟說成中共同路人？又是誰把到中國大陸的藝人說是舔共媚共？」，陳時中競總表示，陳時中已多次強調，抗共是一個基本的精神與態度，如果蔣萬安也認同這樣的精神，大可呼應「抗共保台」的態度。而陳時中從未說過慈濟是中共同路人，反倒很感謝慈濟於防疫期間的協助，他自己也是慈濟人醫會的一員。

陳時中競總指出，相反地，當國際組織IPAC（對華政策跨國議會聯盟）來到台灣，邀請台灣加入，蔣萬安卻拒絕參與，導致台灣失去加入國際組織的機會，蔣萬安是否也應該對廣大台北市民說清楚，為什麼害怕加入IPAC？

蔣萬安面對各種質疑，從來不願正面回應，總是以轉移焦點的方式，閃躲人民的疑問。陳時中競總呼籲蔣萬安正面回應社會大眾的關切：在矽谷期間，蔣萬安所屬的事務所是否涉及中國企業的「借殼上市」，是否給予這些公司機會疑似進行炒股等不當行為？蔣萬安應當說明清楚，不要一邊拿矽谷經驗沽名釣譽，卻不敢對市民說明白所謂「矽谷經驗」的實質內容。

陳時中競總質疑，未來蔣萬安當選台北市長後，面對市民對市政的疑問，蔣萬安是否也會繼續用這種方式回應？一個連抗中保台承諾書都不敢簽的候選人，面對詭譎多變的國際局勢，蔣萬安真的有辦法保護台灣的首都嗎？