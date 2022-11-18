「敲萌議員候選人」站路口超吸晴　28歲擁雙師資格...親曝從政契機

▲新北市第8選區議員候選人高乃芸，擁教師證照及國家高考心理師，堪稱才貌雙全。（圖／高乃芸提供）

記者黃宥寧／新北報導

新北市第8選區議員候選人高乃芸，外表清新脫俗，更擁國家高考心理師、教師雙證照，秀外慧中待人親切，擄獲各年齡層的心，28歲的她更是新北市議員最年輕候選人。對此，她接受《東森新媒體ETtoday》專訪，大方分享參選過程時，遭有心人士以「婦女保障名額」企圖誤導選民，她強調「不是因為是女生就享有保障」，也進一步解釋原因。





▲28歲高乃芸站在街口拜票時更戴上可愛貓耳，秒成超萌議員候選人。（圖／翻攝自Facebook／高乃芸）

全新北市最年輕議員參選人高乃芸，戴著粉色貓耳朵、口罩、白手套，站在街口賣力拜票，可愛裝扮超吸睛，讓路過民眾不禁停下腳步多看幾眼，不僅有亮眼長相，更擁諮商心理師證照，參選前任職建國國小輔導老師、新北市聯合醫院精神科實習心理師等，有專業心理、教育學背景，堪稱才貌雙全。

雖有亮眼學、經歷，讓她毅然決然投入參選，原因是2020年底大選時，時任輔導老師，因四大公投關係，第一次接觸到公共事務，在大選及公投後，深深體會，參與公共事務的重要性，加上任職學校輔導老師及第一線的諮商心理師時，也發現到許多因為教育及醫療資源分配不均，孩子及有需要的民眾無法得到妥善的照顧，甚至第一線人員的職場環境沒有得到改善，為了想解決在職場上看到的不公不義，決定從政。

▼親切的高乃芸，擄獲大人小孩的心。（圖／高乃芸提供）

拋出從政念頭後，家人、親友都不諒解，都認為她已是合格國小輔導老師，又通過國家高考諮商心理師，工作有相當保障，加上親姑曾任民意代表，經常早出晚歸十分辛苦，因此大家都在勸她「妳真的要再想一下」，再者新人參選沒有派系，沒有中央奧援，在選戰初期知名度不夠時，實在相當辛苦，今年初決定參選後，跑遍樹林、土城、三峽、鶯歌，車子里程一下累積了3萬多公里，就是為了想跟市民分享她的政見，讓更多人認識她。

▲高乃芸決定參選後，勤勞到各大市場掃街拜票。（圖／高乃芸提供）

高乃芸也提到，在選舉過程中，各種攻擊言論當然都有，但尤其是時常被提到「婦女保障名額」，有人會說，她是民進黨唯一提名女性候選人，有婦女保障名額，但她想強調，第8選區有3名候選人，婦女保障名額為2名，另2位女性候選人實力都相當堅強，因此她並沒有因為是女生，而享有婦女保障名額。

最後，她也表示，自己沒有放棄教師、高考心理師投入政治，而是希望藉由自己教師及高考心理師的專業，讓新北市府在制定相關政策時，有教育及醫療專業背景的民意代表一同參與，讓施政能更貼進民意，給予市民朋友真正需要的實質幫助。