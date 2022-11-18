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大陸 大陸焦點 特派現場

清涼「椰樹女郎」熱舞被罵爆！改穿羽絨服現身　喊要做正能量代表

▲▼ 椰樹女郎。（圖／翻攝自上游新聞）

▲「椰樹」10月的直播被批評打色情「擦邊球」。（圖／翻攝自上游新聞）

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸老牌飲料廠海南「椰樹」過去行銷風格大膽，然而10月在短影音平台抖音直播時，因請來年輕正妹跳舞引發爭議。在11月15日晚的直播間，「椰樹女郎」直接穿上羽絨衣來跳舞，直言「希望成為正能量的代表」，令網友十分吃驚。

據《上游新聞》報導，在最新一期的直播中，4名「椰樹女郎」下半身穿白色短裙、上半身穿中長款羽絨服跳舞，雖然裙子短，但中長羽絨服長過膝蓋，全身遮蓋得嚴嚴實實的。一些網友留言問，「穿那麼多不熱嗎」。

▲▼ 椰樹女郎。（圖／翻攝自上游新聞）

▲最新一期直播中，「椰樹女郎」穿上羽絨衣。（圖／翻攝自上游新聞）

隨後，4名女子脫掉羽絨服，露出裡面的黃色、紫色、粉色、藍色的長袖T恤，又跳了一段舞蹈，接著她們先後發言稱，「因為我們之前直播的內容，引起大家的一些討論，希望大家對我們不要有誤解。我們是一群非常積極向上的女孩子，也希望能成為正能量的代表。」

據悉，「椰樹」在10月8日的直播，請來正妹穿著緊身上衣和短褲，將玲瓏有致的身材和雪白大長腿展現無遺，開播不到5分鐘便吸引10萬人點讚觀看，卻突然遭官方卡斷直播，被外界認為是打情色「擦邊球」。

▲▼ 椰樹女郎。（圖／翻攝自上游新聞）

▲椰樹早期廣告中的模特造型。（圖／翻攝自上游新聞）

實際上，椰樹集團的廣告模特向來是選擇身材豐滿的美女，廣告用語更是大膽直接，也因此多次被相關行政部門處罰。2006年椰樹曾打出「白白嫩嫩、曲線動人、喝椰樹牌椰汁」的廣告，畫面中有多名女性穿著清涼暴露，手舉椰樹牌椰汁，在沙灘上嬉笑奔跑。

▲▼ 椰樹女郎。（圖／翻攝自上游新聞）

▲「椰樹」廣告語直接大膽。（圖／翻攝自上游新聞）

在2009年，椰樹集團曾在公車車身等處投放廣告，選擇身材豐滿的模特，廣告語採用「木瓜飽滿我豐滿」等字眼，被當地工商部門責令立即停止，並處以1000元人民幣的罰款。

對於此次「椰樹女郎」突然表示要當正能量代表，集團並未回應。一名MCN機構負責人表示，這種前期直播吸引眼球，中期改變保住賬號，通過話題保持熱度，最後完成變現，是一種常見「套路」。 

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