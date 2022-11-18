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大陸 大陸焦點 特派現場

正妹女大生「入職墓園」列3大神仙待遇：爽到不缺人！內行狂點頭

記者鄭思楠／綜合報導

這份工作應該拚的是「膽子大」吧！重慶一名00後（2000年後出生）的正妹近日正式入職陵園做守墓人，引發網友圍觀。她大讚「根本神仙工作」，目前工作有貓有狗也有網路，感覺自己提前過上了養老生活，也很滿意現在的工作。不少網友超羨慕點頭，「我也想去這工作。」但女生笑回，目前公司不缺人。

據《快科技》報導，該女孩在大學所學專業是現代殯葬技術與管理，之前她曬出和好友在公墓實習的經歷，如今已經畢業成為正式員工。

女生曬出的工作環境顯示，陵園四周的風景很好，青山綠樹環繞。她表示，現在公司有5個員工，和老闆同事相處的十分融洽，「有貓有狗也有網路，感覺自己提前過上了養老生活，也很滿意現在的工作。」

▲▼正妹曬守墓工作惹網友羨慕。（圖／翻攝自梨視頻）

▲正妹曬守墓工作惹網友羨慕。（圖／翻攝自梨視頻）

對此，網友們紛紛羨慕翻，「不用動腦子舒舒服服賺高薪的工作是我夢寐以求的」、「雖然有點害怕，但是還是很羨慕，這不就是我夢想中的退休擺爛日子嗎？」、「空氣好環境好網速好，有貓有狗有食堂，同事少關係融洽社交簡單，這樣的工作誰不喜歡」、「不怕上班，就怕加班，遲到沒事，但別晚退」。

報導稱，現代殯葬技術與管理專業畢業生面向殯葬管理單位和殯葬服務行業就業，如殯儀館服務管理人員、公墓與陵園管理與營銷人員、殯葬管理部門服務與管理人員等。

重慶一家職業學院官網顯示，該專業主要課程包括，殯葬管理、殯葬文化、殯葬禮儀、防腐整容、火化設備與技術、殯儀服務、殯葬服務與產品營銷、殯葬應用設計、喪事活動策劃、古代祭文賞析、殯葬應用文寫作、周易知識等。

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