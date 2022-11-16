大哥酒品差！嗆民眾糾球棒隊痛毆砸店　新竹風飛砂幫10人被逮

▲刑事局電偵大隊16日宣布破獲風飛砂幫風正會林姓分會長涉嫌暴力鬥毆砸店案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊16日宣布破獲風飛砂幫風正會分會長林男（25歲）聚眾涉及酒後鬥毆、砸店橫行新竹縣市的暴力犯罪，刑事局電偵大隊第一隊會同新竹縣刑大科偵隊、竹北分局共組專案小組追查，並在9月間執行搜索，前後逮捕林姓分會長及幫眾共10人到案。

刑事局指出，林男透過地緣關係，在新竹縣市招收年輕人加入風飛砂幫，林男平日喜愛喝酒聚餐且個性衝動，經常酒後與民眾發生衝突；2021年7月間，林男在竹北市一間雞排店內喝酒，與店內其他民眾發生衝突，雙方口角後林男居然跟蹤對方返家，同時號召「棒球隊」小弟多人到場持球棒將對方打到奄奄一息。

同年9月間，林男在當地另間酒吧喝酒，同樣與酒客發生衝突後，也電召小弟到場堵人圍毆對方；11月間，林男僅因收保護費未果，糾眾到竹北市一家室內設計公司，教唆小弟持棍棒、高爾夫球桿砸毀公司大門，由於林男率眾施行暴力非單一行為，刑事局會同新竹當地警方蒐證，並報請新竹地檢署道股檢察官林鳳師指揮偵辦，今年9月間發動搜索拘提林男等人到案，詢後依違反《組織犯罪防制條例》、《刑法》恐嚇、傷害等罪嫌移請新竹地方檢察署偵辦。

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