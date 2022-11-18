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社會 社會焦點 保障人權

12萬HERMÈS短夾3折賣！學姊詐訂金後神隱　下場慘了

▲包包,養護,照顧,。（圖／pexels）

▲南投王姓女子謊稱自己有近全新的HERMÈS Constance短夾要便宜賣，詐騙學妹2萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／南投報導

南投一王姓女子因為缺錢，竟向高中學妹謊稱自己有近全新的HERMÈS Constance短夾要3折出售，只賣4萬元，學妹信以為真，馬上匯了訂金2萬給她，卻遲遲等不到王女寄貨，發覺受騙憤而報警。南投地院審理，審酌王女事後已返還訂金並和學妹達成和解，依犯詐欺取財罪，處拘役15日，可易科罰金1萬5千元，緩刑2年。

判決指出，32歲的王女因缺錢，於去年3月14日上午以臉書私訊高中廖姓學妹，謊稱自己有幾乎全新的HERMÈS Constance短夾1只，市價約12萬到14萬元，現在便宜賣她只要4萬元。

廖女聽了很心動，要求先付訂金2萬元，再拿短夾到專櫃驗貨，證明是正品再付尾款，王女一口答應，承諾收到訂金的隔天就會寄出短夾。想不到廖女匯錢後，卻遲遲沒收到貨，才驚覺受騙，憤而報警處理。

王女到案時，辯稱交易後因身體不適，才未馬上寄出，她因為帳戶被凍結急需現金，才想把別人送她的短夾賣人，並沒有要騙錢。

南投地院審理，認為王女前有偽造文書前科，執刑期完畢5年內又再犯刑，對刑罰反應力薄弱，不過她在審理時最終坦承犯行，也已將2萬元匯還廖女並達成和解，犯後態度尚佳，審酌她家境小康、需照顧2名小孩等情狀，依犯詐欺取財罪，處拘役15日，可易科罰金1萬5千元，緩刑2年，全案還可上訴。

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