　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄驚見「鏈鋸人外送員」！戴超狂安全帽上路...恐吞500元罰單

記者賴文萱／高雄報導

由藤本樹黑暗奇幻作品所改編的《鏈鋸人》動畫播出後引起不小迴響，不過日前竟有網友表示自己在高雄遇到了「鏈鋸外送員」，只見照片中，騎士安全帽上有著醒目的超長電鋸，造型幾乎與《鏈鋸人》主角一模一樣。但警方表示，該安全帽外觀不符法令規定，可處駕駛人新台幣500元罰鍰。

▲▼鏈鋸人。（圖／翻攝自路上觀察學院 FB）

▲鏈鋸人外送員。（圖／翻攝自路上觀察學院 FB）

《鏈鋸人》是近來討論度最高的動畫作品，隨著故事的進展，動畫熱度不斷飆升，許多周邊、相關Cosplay也都接連出現。日前就有一名網友分享自己在高雄瑞豐夜市遇到foodpanda「鏈鋸外送員」，照片曝光後隨即吸引許多人關注。

只見騎士所有裝扮與主角淀治一模一樣，當然Cosplay重點部分也毫不馬虎，自製超長電鋸安全帽，還有尖牙，讓所有人彷彿看到動畫角色來到現實生活。

▲▼鏈鋸人。（圖／翻攝自路上觀察學院 FB）

▲陳姓外送員留言處貼上照片。（圖／翻攝自路上觀察學院 FB）

貼文下方，陳姓外送員現身提到這是自己的興趣，目前看到版本已經過三次改良。消息一出網友紛紛表示，「棄單奧客要小心了」、「淀治還債心酸畫面流出」、「這樣改造好有愛」、「在路上不會被開罰嗎？」

對此，警方表示，依據道路交通管理處罰條例第31條第6項規定「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新台幣500元罰鍰。」所謂依規定戴安全帽，除戴上安全帽外，所配戴的安全帽，其配戴方式，外觀等，也須符合相關法令規定。

警方說，依據道路交通安全規則第88條第2項第1款「安全帽應為乘坐機車用之安全帽，經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有商品檢驗標識。」又經濟部安全檢驗局CNS 2396第4.6節規定「帽殼之外表面上不得有超過5 mm以上之外突起物...」故加裝鏈鋸安全帽違反規定。

警方除將加強對改裝安全帽的相關宣導及執法作為外，也呼籲民眾，如遇到類似案件，可撥打110報案或依道路交通管理處罰條例第7-1條規定「敘明違規事實並檢具違規證據資料」向警察機關檢舉。

▲▼鏈鋸人。（圖／翻攝自路上觀察學院 FB）

▲陳姓外送員留言處貼上照片。（圖／翻攝自路上觀察學院 FB）

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
獨／知情人士爆《全明星》內幕　林玉書常缺席「找各種理由請假」
高虹安二度被跟車！　急奔新竹市刑大報案
LIVE／私密片外流！吳佩芸痛哭曝內容　王世堅「靈魂自由說」
《麻辣》女星結婚6年「3度提離婚」大哭！　痛訴內幕：真的不行
超商連3天「28元大杯拿鐵」　可寄杯、冷熱互換
吳佩芸穿內衣「玩樂私密片」瘋傳　只有他持有卻外流
快訊／團團癲癇又發作！　「躺地翻滾」畫面曝
《全明星4》黃隊成員不忍了！　鬆口郭泓志私下真面目

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

母手臂枕4月嬰睡彈簧床　16hrs後他悶死在懷中…過失致死判刑

1票500元行賄！南投縣議員候選人+樁腳遭收押禁見

高虹安二度被跟車！　政見會後急奔新竹市刑大報案

躲工地打工！　移民署人員戴工地帽埋伏...查獲30名落跑移工

載16歲少女耍帥「過彎不減速」1個move失控車禍全爛　19歲男慘了

登記前就狂買票！10餘選民遭傳喚　基隆里長候選人聲押獲准

快訊／新北深坑住宅氣爆！男子全身多處燒燙傷　意識模糊急救中

網路借款竟淪豬仔！配合度高可「升官」　警救3人逮8詐團成員

選前8天！彰化查獲選舉賭盤「每注1至3萬元」　賭資累計43萬

28歲兒站陽台吸安恍神　母報警求他認罪...淚曝染毒7年沒工作

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

母手臂枕4月嬰睡彈簧床　16hrs後他悶死在懷中…過失致死判刑

1票500元行賄！南投縣議員候選人+樁腳遭收押禁見

高虹安二度被跟車！　政見會後急奔新竹市刑大報案

躲工地打工！　移民署人員戴工地帽埋伏...查獲30名落跑移工

載16歲少女耍帥「過彎不減速」1個move失控車禍全爛　19歲男慘了

登記前就狂買票！10餘選民遭傳喚　基隆里長候選人聲押獲准

快訊／新北深坑住宅氣爆！男子全身多處燒燙傷　意識模糊急救中

網路借款竟淪豬仔！配合度高可「升官」　警救3人逮8詐團成員

選前8天！彰化查獲選舉賭盤「每注1至3萬元」　賭資累計43萬

28歲兒站陽台吸安恍神　母報警求他認罪...淚曝染毒7年沒工作

母手臂枕4月嬰睡彈簧床　16hrs後他悶死在懷中…過失致死判刑

投票日越近　選民也要更小心！

亮・珠寶／鑽石小花百搭　De Beers蓮花圖騰項鍊變出多種戴法

團團突發癲癇後肢無力　柯文哲發文祝福：為醫療團隊加油

張忠謀和布林肯坐一起！APEC晚宴照片曝光　2人密切交談

曖昧3個月！學長「放1類型音樂」妹子冷感急逃：我真的不行

1票500元行賄！南投縣議員候選人+樁腳遭收押禁見

團團4次癲癇甦醒「今早進食了」　後肢使不上力休息時間拉長

爺孫沒閒錢買美祿！新竹妹「史上最暖問卷調查」　感動大票人

路透分析九合一大選「民進黨的關鍵考驗」　中國、民主成核心議題

社會熱門新聞

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

快訊／台中市府女員工墜10F亡　警將釐清死因

「夜店阿嬤」撿悠遊卡　盜刷買菸涉侵占

最大大麻田藏601空騎旅旁　抄查4218株市值12.6億

台中「卡多里斷軌」60死奇談　男星曾闖入試膽

男童不讓座　老人家怒抓頭撞車廂

「幸福樂園」猛鬼奇談！　斷電摩天輪啟動壓死人　

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

獨／錢帥君男友「辣妹荷官訓練基地」曝

即／王浩宇遭嗆太監！怒告127人：每位求償10萬

白目男好奇「試看看」　打火機燒掉廠房

她援交遭粗暴動作弄痛　「錢不要了」求停手

地面傳怪聲…下秒坍塌「吞噬車道+房屋」畫面曝

更多熱門

相關新聞

吳佩芸私密影片遭散布！網怒：選舉卑劣手段

吳佩芸私密影片遭散布！網怒：選舉卑劣手段

時代力量台中市議員候選人吳佩芸17日晚間發文表示，她17日上午接到鄉親通知，她過去的私密影片被PO網轉傳，讓她難過痛哭並報警提告，「我沒有做錯任何事，我會挺直腰桿，帶著南屯鄉親的期待走完這最後一哩路。」，短短幾個小時有千位網友聲援按讚，共同譴責散布影片行為，認為這是「惡劣的選舉文化」，希望能盡快抓到幕後黑手。

遭指動員消防員出席造勢　黃珊珊否認

遭指動員消防員出席造勢　黃珊珊否認

即／遭散布私密影片　吳佩芸提告個資法等3罪

即／遭散布私密影片　吳佩芸提告個資法等3罪

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

19歲女疑劈腿遭囚活活打死　5女收押

19歲女疑劈腿遭囚活活打死　5女收押

關鍵字：

鏈鋸人外送員鏈鋸人外送員造席安全帽影音

讀者迴響

熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

屈中恆當朋友面訓老婆！Vicky心冷提離婚

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

長腿議員候選人變神力女超人！粉絲嗨爆

叻沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉

30年一中嘟嘟歇業！台中人眼淚還沒乾　下一手租客無縫接軌

一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！行員：妳中獎了

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面