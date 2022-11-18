高雄驚見「鏈鋸人外送員」！戴超狂安全帽上路...恐吞500元罰單

記者賴文萱／高雄報導

由藤本樹黑暗奇幻作品所改編的《鏈鋸人》動畫播出後引起不小迴響，不過日前竟有網友表示自己在高雄遇到了「鏈鋸外送員」，只見照片中，騎士安全帽上有著醒目的超長電鋸，造型幾乎與《鏈鋸人》主角一模一樣。但警方表示，該安全帽外觀不符法令規定，可處駕駛人新台幣500元罰鍰。

▲鏈鋸人外送員。（圖／翻攝自路上觀察學院 FB）

《鏈鋸人》是近來討論度最高的動畫作品，隨著故事的進展，動畫熱度不斷飆升，許多周邊、相關Cosplay也都接連出現。日前就有一名網友分享自己在高雄瑞豐夜市遇到foodpanda「鏈鋸外送員」，照片曝光後隨即吸引許多人關注。

只見騎士所有裝扮與主角淀治一模一樣，當然Cosplay重點部分也毫不馬虎，自製超長電鋸安全帽，還有尖牙，讓所有人彷彿看到動畫角色來到現實生活。

▲陳姓外送員留言處貼上照片。（圖／翻攝自路上觀察學院 FB）

貼文下方，陳姓外送員現身提到這是自己的興趣，目前看到版本已經過三次改良。消息一出網友紛紛表示，「棄單奧客要小心了」、「淀治還債心酸畫面流出」、「這樣改造好有愛」、「在路上不會被開罰嗎？」

對此，警方表示，依據道路交通管理處罰條例第31條第6項規定「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新台幣500元罰鍰。」所謂依規定戴安全帽，除戴上安全帽外，所配戴的安全帽，其配戴方式，外觀等，也須符合相關法令規定。

警方說，依據道路交通安全規則第88條第2項第1款「安全帽應為乘坐機車用之安全帽，經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有商品檢驗標識。」又經濟部安全檢驗局CNS 2396第4.6節規定「帽殼之外表面上不得有超過5 mm以上之外突起物...」故加裝鏈鋸安全帽違反規定。

警方除將加強對改裝安全帽的相關宣導及執法作為外，也呼籲民眾，如遇到類似案件，可撥打110報案或依道路交通管理處罰條例第7-1條規定「敘明違規事實並檢具違規證據資料」向警察機關檢舉。

▲陳姓外送員留言處貼上照片。（圖／翻攝自路上觀察學院 FB）