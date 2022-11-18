廖老大飲料店「芭比Q了」　店主消失半個月神展開！

▲原本是廖老大飲料店。（圖／翻攝自Google地圖）

記者周亭瑋／綜合報導

廖老大飲料店爆紅後，吸引許多人加盟，全台一度達513家分店，怎料短短半年時間，陸續有店家陣亡，其中台北吉祥店在歇業半個月後，昨日「改頭換面」重出江湖了，而店名更狂戳笑點，引起網上熱議。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO文，當初「廖老大茶坊連鎖」台北吉祥店歇業後，現已徹底重生，變成全新的「芭比Q了」飲料店，對此他忍不住驚呼，「反差好大！」

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▲網友直喊，反差好大。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

而大票網友則紛紛留言表示，「原來開店還可以有上下集的」、「兩間的質感看起來都可以這麼差也是不容易」、「每次看廖老大的店面設計，都很自然的聯想到靈堂」、「靈堂風格VS夾娃娃機風格」、「這美感真的芭比Q了」、「不說我還以為是娃娃機店」。

另外，廖老大吉祥店粉專現在變成「芭比Q了 台北吉祥創始店」，店主也解釋其品牌理念，「破開的蛋殼代表『完蛋了』的意思，而從中孵出來一隻小雞，代表店裡的吉祥物，也代表小編破蛋而出，回到初衷。」

▲店家改頭換面、重新出發了。（圖／翻攝自臉書／芭比Q了 台北吉祥創始店）

店主感性表示，「謝謝各位粉絲及親朋好友們，在歇業半個多月的時間裡，無論是私訊粉專或Line給予我們加油打氣及關心！最後感謝這半個月來教導我們的專業團隊，配茶師、調茶師、專業廣告設計公司，謝謝你們。」

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