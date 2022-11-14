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逃生口「狂貼超兇警告」禁踩跳！仍一堆鞋印　內行曝1招逆轉

▲狂貼「超兇警告」禁踩跳！仍一堆鞋印　內行笑曝1招逆轉。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲越寫越兇還是沒人理。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在某處空地，看到逃生口的鐵蓋上貼出不少「禁踩踏」的告示，儘管字眼越來越強烈，上面仍有一大堆鞋印。看到這一幕，大票網友搖頭感慨，直呼「累積很多智障紋路」，不過也有許多人教1招，認為絕對能改善現況。

網友日前在「路上觀察學院」PO出照片，只見一塊大鐵板上寫著大大的「勿踩」二字，同時解釋此為緊急逃生出口；怎料，路過的人根本不理告示，仍大剌剌踩過此處，並留下各式各樣的鞋印，於是管理人員加重語氣警告，「死小孩別踩。」

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眼看都不客氣地開罵了，效果仍相當有限，所以管理人員再度寫道，「請不要在上面踩、跳，跳的人是智障。」無奈的是，告示牌仍被忽略得徹底。

畫面引來超過2.6萬人按讚，網友們紛紛回應，「通常屁孩之所以是屁孩，就是你越講他越要」、「問就是踩」、「多跳幾下可以進入隱藏地圖」、「台灣人的劣根性」、「國中屁孩看了一定更要踩」、「不少人寧可當智障」。

▲狂貼「超兇警告」禁踩跳！仍一堆鞋印　內行笑曝1招逆轉。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲網友紛紛留言建議（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

另外，不少人也留言教戰，「寫化糞池，蓋子易鬆脫。應該就沒有人跳了」、「上面要改字才對，化糞池小心墜落」、「寫會漏電就不會有人靠近了」、「我公司外面是貼『磁磚易剝落請小心』，真的沒人踩」、「感覺小心跌落是最安全、有效又不失事實的敬告」。

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