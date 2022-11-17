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新北耶誕城「冰晶大道」巧撞「台式美學」　網笑：純白莊嚴

▲新北耶誕城「白色派對」11/19、11/20在府中燈區登場。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北耶誕城第一個周末就湧入逾65萬人次。（圖／新北市觀旅局提供）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

新北歡樂耶誕城己於11日在板橋盛大開幕，今年的布置結合Disney+六大主題，有星際大戰、漫威、國家地理、STAR、迪士尼以及皮克斯，還有絕美光廊和迪士尼夢幻燈區等。不過有網友發現其中的「冰晶大道」充滿台式美學，笑稱「純白莊嚴」，讓原本美照瞬間歪樓，笑翻眾人。

一名網友臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，是新北耶誕城現場「冰晶大道」，只見整條走道都佈滿白色掛燈，包括上方籠罩的白色波浪燈網，加上拍攝者超對稱的拍攝角度，不僅讓人聯想到莊嚴的「白色靈堂」，原PO也幽默笑稱，「台式美學的特色，純白莊嚴」。

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▲網友發現新北耶誕城的「冰晶大道」神似莊嚴靈堂。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

▲網友發現新北耶誕城的「冰晶大道」神似莊嚴靈堂。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

貼文一出引發許多討論，許多人幽默回應，「好像告別式」、「少了布條還有罐頭塔」、「子孫有孝順嘸～」、「賓客絡繹不絕」、「花山凈水呢？廠商怎麽還沒來」、「一看就知道是有錢人家的喪禮，如此的趴哩趴哩」、「建議雪花拿掉改放十字架會更符合這風格」、「冰雪奇緣風變成殯葬奇緣..」、「這如果是在國外，就會說超美超浪漫」。

但不少網友也緩頰，「我現場看超美的，不會這麼覺得」、「其實認真還不錯看」、「明明就很美，不是很懂為什麼會聯想到其他的」、「佈景是美的，只是燈的顏色可能有欠考量⋯國外這類的裝飾是用偏黃的色溫⋯」、「覺得蠻漂亮的，只是樣式太對稱了，線條活潑一點，比較不會有奇怪的聯想」。

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