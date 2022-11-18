妹子內診「伸入4次才成功」　醫師抹汗！男友激戰喊累：真的很困難

▲原PO內診，醫師伸入4次才成功。（示意圖／記者田暐瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

為了瞭解子宮、卵巢有無異常，醫師會進行陰道超音波檢查。不過一名妹子超糗分享，某次內診時，醫師卻遇到「插不進去」的窘境，還不斷詢問原PO是否有過性行為，直到第4次才成功。事後，男友也笑虧每次激戰超耗體力，「妳是我遇過最難的！」

一名女網友在Dcard崩潰表示，某次去看婦產科，男醫師詢問有無性行為後才進行內診，怎料過程非常尷尬，連續3次都插不進去，醫師還不斷詢問原PO「真的有過性行為吼？」「是有性器官插入的那種性行為吼？」「要插入陰道才算喔，肛門不算喔！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到第4次，醫師終於找到某角度，當下儀器才順利伸入檢查，還邊抹汗邊表示「很少遇到這麼難的。」當下原PO崩潰不已，因為診間只有布簾擋著，隔音非常差，「走出診間的時候超級羞恥，全程低頭快速辦完離開。」

原PO也哀號，就連給另一位女醫師內診檢查也頻頻失敗，「也是第一次沒成功...也反覆跟我確認真的有過性行為嗎？」最後同樣也是找到某個角度後，「就大膽插入。」

不僅如此，原PO還自爆，男友也直呼兩人床戰頗有挑戰性，「妳是我遇過最難的，要插入還要維持硬超累。」一席話讓原PO也哭笑不得。

文章曝光後，網友熱議「我姊是特別緊那種（她說的），高中的時候還是處女，醫生問都沒問直接塞內診，她直接在診所大叫」、「之前遇過超難進去的病人 ，問她有沒有性經驗？她都笑笑一臉懵懂也不說話，當下真的好怕回頭被告」、「加拿大都是妳拿著自己插進去，我覺得這樣比較好，也比較不會被硬插，對方也不用讀心術」、「人生第一次內診...我痛到直接在診間大叫，結束直接魂都飛了，回去後還覺得有點想哭」。

▼過來人也狂喊痛。（圖／翻攝Dcard）