岸田文雄會晤習近平　重申台海和平重要性

▲岸田文雄會晤習近平，重申台海和平安定重要性。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本首相岸田文雄17日晚間在泰國與中國國家主席習近平舉行睽違約3年的日中領袖面對面會談，時間約40分鐘。岸田文雄在會中再次重申「台灣海峽和平與安定的重要性」。

日本產經新聞報導，岸田文雄對習近平表達對於台灣情勢，以及中國公務船屢次侵入釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊日本領海的關切，兩人也就俄羅斯威脅動用核武交換意見。

今年8月，中國為反制美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台展開演習。共軍進行演習時，發射的彈道飛彈有5枚落入日本專屬經濟區（EEZ）。

報導指出，岸田文雄在會中再次對習近平重申「台灣海峽和平安定的重要性」。

岸田並呼籲中國應該克制在南海軍事化行動，也對新疆維吾爾自治區侵犯人權情事及香港局勢表示關切。朝日新聞報導，會中議題還包括北韓核計畫與烏克蘭戰爭。

岸田在會前的公開致詞中表示，這是他和習近平首次面對面會談，他去年10月與習近平首次通話，進行十分有意義的意見交換，並就建構具有建設性且安定的日中關係達成一致意見。

他還說，日中建交今年邁入50週年，儘管當前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但期盼兩國交流逐步恢復正常。

習近平則表示，兩國建交今年邁向50週年，中國與日本都是亞洲乃至全世界的重要國家，擁有許多共同利益和合作發展空間。

這是日中領袖自2019年12月以來，睽違約3年首度面對面會談。日本方面有外相林芳正與日本經濟產業大臣西村康稔陪同。中國方面則有外長王毅一同與會。

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