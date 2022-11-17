習近平抵曼谷參加APEC峰會　是否與張忠謀碰面掀關注

▲習近平抵達曼谷。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸國家主席習近平今（17）日下午抵達泰國曼谷，出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，稍晚會與日本首相岸田文雄舉行雙邊會唔。與此同時，台積電創辦人張忠謀今日下午也抵達曼谷，兩岸代表是否會互動引發關注。

▼馬路邊揮舞旗子的民眾。（圖／翻攝自央視新聞）



綜合外電報導，習近平抵達曼谷後，首位會面的領導人是菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），之後與岸田文雄的會面是中日領導人相隔3年的首次會晤。

美國方面，副總統賀錦麗及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也將出席主要會議，法國總統馬克宏則是特別嘉賓。此外，習近平還將於台灣時間18日與紐西蘭總統阿爾登（Jacinda Ardern）會面。

張忠謀則於今日下午抵達曼谷，所下榻的飯店亦是習近平舉行演講的地方，備受外界矚目。張忠謀在發表機場談話時提到，這次參加APEC也有機會在現場跟一些領袖們，有非正式的，或是場面裡頭的意見交換，承諾會盡量利用這些機會跟他們交換意見。

據悉，APEC將於18日至19日在曼谷舉行，此次是新冠疫情爆發後，時隔3年首度舉行實體年會，也是東南亞一系列峰會中最後一場，主要議題為烏克蘭戰爭引發的地緣政治緊張局勢。