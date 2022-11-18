今年曾訪台！　裴洛西將卸任美國眾議院民主黨領袖

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓17日綜合外電報導

美國史上首位聯邦眾議院女議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天表示，當共和黨明年1月掌控眾院時，她將卸下民主黨領袖職位，但會續留眾院擔任議員。

法新社報導，82歲的裴洛西今天在眾院發表感性演說，她對議員們表示：「在下一屆國會，我不會尋求連任民主黨領袖。是時候讓新一代領導民主黨黨團了。」

共和黨在上週期中選舉以些微差距奪回眾議院，民主黨則保住參議院掌控權。

裴洛西卸任黨內領袖，象徵華府一個時代的結束。她在1987年勝選進入國會，2007年首度成為議長，並在第2度出任議長時，主導對前總統川普（Donald Trump）的兩次彈劾。

在美國總統繼位順序中，眾院議長是繼副總統後的第2順位繼位者。

裴洛西上週表示，年邁丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi）在11月8日期中選舉前遭遇殘忍襲擊，這會影響到她如何決定未來。

案發當天，一名男子闖入他們位在舊金山的住家，並以錘子攻擊82歲的保羅，使得他傷勢嚴重到必須住院，而該名男子可能是在找裴洛西。

裴洛西今天也說，將在下一屆國會繼續代表自己的舊金山選區，並讚揚民主黨在期中選舉表現優於預期。她在這次期中選舉高票連任眾議員。