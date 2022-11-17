台首大與中州科大「自我了斷」　專家：公權力介入照顧師生權益

▲台首大主動申請停招，專家認為有公權力介入處理，較能妥善照顧師生權益。（圖／摘自台首大臉書）

記者許敏溶／台北報導

台灣首府大學與中州科技大學因為財務顯著惡化，今年9月被教育部列為專輔學校，兩校日前更主動申請停止全部招生，今（17日）獲得教育部核定，全國私校工會理事長尤榮輝認為，兩校因財務惡化無法維持學校運作，主動自我了斷、釋出經營權及停招值得肯定，在教育部組織新董事會，並由退場基金介入協助退場後，有利後續學校運作，在公權力介入下，較能妥善照顧師生權益。

私校停招、停辦消息頻傳，為避免學生與家長誤上即將沉沒的私校，教育部退場審議會在9月開會，總計公布三波、7校專案輔導學校名單，其中就包括中州科大與台首大，教育部當時就指出，兩校財務問題嚴重，中州從8月起無法如期發放教職員薪水，台首大更嚴重，已經動用俗稱「學校最後保命錢」的設校基金，教育部給予中州科大改善期到明年5月31日止，台首大更是到後年5月31日止。

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教育部退場審議會今天下午召開第七次會議，其中台首大、中州科大兩校主動申請停止全部招生，教育部退審會討論後核定111學年停止招生，明年7月31日停辦，後續將解除全體董事職務。

▲中州科大主動申請全部停招，新的董事預計12月16日上任。（圖／翻攝自中州科大官網）

教育部指出，中州科大因為董事會沒錢，已經欠薪好幾個月，在校方主動申請停招後，教育部將解除全體董事職務，新的董事預計12月16日上任，協助後續進行停辦與校產清算，目前中州科大尚有69名老師、74名職員與927名學生，預計111學年結束剩下254名學生，之後將由教育部協助學生進行安置轉學。

至於台首大部分，教育部指出，該校自有經費預計可用到明年一月，但由於校方主動申請停招，教育部將解除全體董事職務，新的董事預計11月底上任；目前台首大仍有55名老師、29名職員與756名學生，預計111學年結束剩下417名學生或更少，之後將由教育部協助學生進行安置轉學。

全國私校工會理事長尤榮輝分析，台首大及中州科大因財務惡化無法維持學校運作，在專輔改善期未屆滿前即主動申請停招，自我了斷、釋出經營權，由教育部組織新董事會，並由退場基金介入協助退場，二校能明快主動停招值得肯定，有利後續學校運作到停辦，由公權力介入處理退場也較能妥善照顧師生權益。

另教育部今天也將新光、賢德等二所私中公告為專輔學校，改善期一樣是兩年，尤榮輝認為，二所私中都因財務顯著惡化，嚴重影響校務正常運作被公告為專輔學校，再次凸顯偏鄉私校經營陷入困境問題，將衝擊技職人才培育，加深城鄉教育資源失衡情形，值得教育部正視。