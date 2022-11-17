　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台首大與中州科大「自我了斷」　專家：公權力介入照顧師生權益

▲▼台灣首府大學傳出將停招。（圖／台首大提供）

▲台首大主動申請停招，專家認為有公權力介入處理，較能妥善照顧師生權益。（圖／摘自台首大臉書）

記者許敏溶／台北報導

台灣首府大學與中州科技大學因為財務顯著惡化，今年9月被教育部列為專輔學校，兩校日前更主動申請停止全部招生，今（17日）獲得教育部核定，全國私校工會理事長尤榮輝認為，兩校因財務惡化無法維持學校運作，主動自我了斷、釋出經營權及停招值得肯定，在教育部組織新董事會，並由退場基金介入協助退場後，有利後續學校運作，在公權力介入下，較能妥善照顧師生權益。

私校停招、停辦消息頻傳，為避免學生與家長誤上即將沉沒的私校，教育部退場審議會在9月開會，總計公布三波、7校專案輔導學校名單，其中就包括中州科大與台首大，教育部當時就指出，兩校財務問題嚴重，中州從8月起無法如期發放教職員薪水，台首大更嚴重，已經動用俗稱「學校最後保命錢」的設校基金，教育部給予中州科大改善期到明年5月31日止，台首大更是到後年5月31日止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部退場審議會今天下午召開第七次會議，其中台首大、中州科大兩校主動申請停止全部招生，教育部退審會討論後核定111學年停止招生，明年7月31日停辦，後續將解除全體董事職務。

▲▼中州科技大學。（圖／翻攝自中州科大官網）

▲中州科大主動申請全部停招，新的董事預計12月16日上任。（圖／翻攝自中州科大官網）

教育部指出，中州科大因為董事會沒錢，已經欠薪好幾個月，在校方主動申請停招後，教育部將解除全體董事職務，新的董事預計12月16日上任，協助後續進行停辦與校產清算，目前中州科大尚有69名老師、74名職員與927名學生，預計111學年結束剩下254名學生，之後將由教育部協助學生進行安置轉學。

至於台首大部分，教育部指出，該校自有經費預計可用到明年一月，但由於校方主動申請停招，教育部將解除全體董事職務，新的董事預計11月底上任；目前台首大仍有55名老師、29名職員與756名學生，預計111學年結束剩下417名學生或更少，之後將由教育部協助學生進行安置轉學。

全國私校工會理事長尤榮輝分析，台首大及中州科大因財務惡化無法維持學校運作，在專輔改善期未屆滿前即主動申請停招，自我了斷、釋出經營權，由教育部組織新董事會，並由退場基金介入協助退場，二校能明快主動停招值得肯定，有利後續學校運作到停辦，由公權力介入處理退場也較能妥善照顧師生權益。

另教育部今天也將新光、賢德等二所私中公告為專輔學校，改善期一樣是兩年，尤榮輝認為，二所私中都因財務顯著惡化，嚴重影響校務正常運作被公告為專輔學校，再次凸顯偏鄉私校經營陷入困境問題，將衝擊技職人才培育，加深城鄉教育資源失衡情形，值得教育部正視。

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
台北套房只要450萬！「壁紙全爛」冷氣上蓋炸開
松本清吹熄燈號！最大間分店周日起停業
天團男星脫口「不確定兒子是親生」！勁爆洩：只有一顆睪丸
燒「蘋果全系列」給阿公！爸憂不會用　老闆1句話神回覆
女王駕崩前幾天　他爆1原因被查爾斯「狠甩巴掌」爆哭
獨／錢帥君男友開設招待所　「辣妹荷官訓練基地」曝
FTX破產我國50萬人受害！金管會發聲了
快訊／台中印刷廠爆火警　險波及彰化選票

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台首大與中州科大「自我了斷」　專家：公權力介入照顧師生權益

崑大榮獲TCSA台灣企業永續獎等2獎項　表現亮眼

深探台南之美　嘉藥境外生直呼驚喜

12星座「水星、金星入射手」！一周運勢曝光　金牛有美好約會

來看「魔獸」霍華德風釆　桃捷這4天提供便捷服務

新北耶誕城「冰晶大道」巧撞「台式美學」　網笑：純白莊嚴

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

第二波私中專輔學校公布　苗栗賢德工商與高雄新光高中入列

買「蘋果全系列」燒給阿公！爸憂「不會用」　老闆回1句網全笑翻

狂被朋友炸「卻沒人參加她婚禮」　準新娘錯愕：該一個個問？

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

台首大與中州科大「自我了斷」　專家：公權力介入照顧師生權益

崑大榮獲TCSA台灣企業永續獎等2獎項　表現亮眼

深探台南之美　嘉藥境外生直呼驚喜

12星座「水星、金星入射手」！一周運勢曝光　金牛有美好約會

來看「魔獸」霍華德風釆　桃捷這4天提供便捷服務

新北耶誕城「冰晶大道」巧撞「台式美學」　網笑：純白莊嚴

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

第二波私中專輔學校公布　苗栗賢德工商與高雄新光高中入列

買「蘋果全系列」燒給阿公！爸憂「不會用」　老闆回1句網全笑翻

狂被朋友炸「卻沒人參加她婚禮」　準新娘錯愕：該一個個問？

順逆時中？王世堅、薛瑞元同遭批　陳時中緩頰：尊重選擇和風格

元大金連3年拿「永續韌性獎」！　今年投入11項管理準則

2022 GLORIDAY「桃園華泰名品城耶誕村」18日重磅回歸

納智捷「n⁷電動休旅」明年第4季量產！2.5萬張訂單這時可消化完

華泰名品城疫後衝30%成長「業績破百億」　LOEWE、BOSS擴大一倍

500元就能買到的交換禮物！極光味香氛蠟燭、金黃拿鐵護手霜讓妳甜甜過聖誕

台首大與中州科大「自我了斷」　專家：公權力介入照顧師生權益

「對職棒已經沒憧憬」　歐耀宗轉戰業餘：投多久算多久

崑大榮獲TCSA台灣企業永續獎等2獎項　表現亮眼

金控尾牙30人確診　金管會提醒：要遵守CDC防疫指引

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

生活熱門新聞

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

2023年財運出爐！命理師：「5生肖」準備賺大錢

下波變天時間點出爐　全台轉濕涼

熟客送韓國糖果！屏東妹一吃秒遭口爆

台灣哪裡最無聊？網點名「3縣市」

他見小學生穿搭驚呆！家長曝「兒童界愛馬仕」

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

正妹市議員拍寫真「襯衫炸出雪乳」　網：基隆版陳紫渝

「不熟友人包6000元」！過來人曝1關鍵：這是禮貌

明年補班日有6天！他嘆2月變隔周休二日

「講這3字的都是老人！」　一票不改口

好市多1物特價「阿姨打5通電話團購」！妹子也買了

傳金控辦尾牙30人確診！不影響口罩令鬆綁

更多熱門

相關新聞

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

今年9月因為財務狀況顯著惡化，台灣首府大學與中州科技大學被教育部列為專輔學校，教育部退場審議會今（17日）下午開會，教育部表示，上述兩校主動申請停止全部招生，教育部已經核定兩校自111學年度起停止全部招生，並在停止全部招生的當學年度結束時停辦，也就是明年7月31日停辦，教育部後續將解除全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。

第二波私中專輔學校公布　苗栗賢德工商與高雄新光高中入列

第二波私中專輔學校公布　苗栗賢德工商與高雄新光高中入列

加強台美交流！教部與美國懷俄明州簽備忘錄　強化雙邊合作

加強台美交流！教部與美國懷俄明州簽備忘錄　強化雙邊合作

雙語國家政策遭批「沒決心＋喊口號」　學者籲每年至少投入百億

雙語國家政策遭批「沒決心＋喊口號」　學者籲每年至少投入百億

國小社會課本送審全被退　教部：不符課綱精神「未去中國化」

國小社會課本送審全被退　教部：不符課綱精神「未去中國化」

關鍵字：

台首大中州科大教育部尤榮輝

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

「國民姐夫」遭爆家暴8點檔女星妻！4線索揭正宮身分

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

快訊／台灣配音員呂佩玉驚傳過世

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面