雙語國家政策遭批「沒決心＋喊口號」　學者籲每年至少投入百億

▲陳超明批評政府在推動雙語政策沒決心，且只會喊口號，呼籲每年至少投入百億經費。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政府全力推動「2030國家雙語政策」遭遇學術界反對聲浪，認為政策實踐錯誤，國內英語專家陳超明今（12日）則表示支持政府推動「雙語教育」，不認為雙語教育等於殖民教育，但陳超明也批評政府推動雙語政策沒有決心，像是美國、歐盟與新加坡推動雙語教育的預算都是「百億」，單位還是美金、歐元或新幣，台灣卻是5年30億元，呼籲政府每年也應該投入百億經費，而不是喊喊口號而已。

為厚植國人英語力，全方位提升國家整體競爭力，政府全力推動「2030國家雙語政策」，希望將打造台灣成為雙語國家，但政策推出後受到學術界質疑，今年3月改為「2030雙語政策」，不少學者仍質疑換湯不換藥，批評恐怕導致獨尊英語而忽略母語，最後變成「中文不好、英文也不好」的社會。

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致理科大講座教授、台灣國際人才發展協會理事長陳超明，和台灣國際人才發展協會副研究員馬可珍合著《雙語教育完整手冊》，今天舉行新書發表會，探討台灣雙語教育的現況與未來發展，陳超明也發表「台灣雙語教育的現在與未來──策略與行動方案」專題演講。

▲陳超明批評政府推動雙語政策沒有決心，且只會喊口號，每年至少投入百億經費。（圖／記者許敏溶攝）

陳超明首先指出，他個人支持雙語教育，但他也澄清，雙語教育並非是英語教育或放棄中文或母語，所以雙語教育不會是殖民教育，雙語教育應該是價值選擇，讓偏鄉與弱勢優先，提升使用「英語力」場域，英語應該是一種能力而非知識，雙語教育應該讓全民都會說英文，但不要求每個人都達到精通程度。

面對政府推動2030雙語政策，陳超明批評政府沒有決心且只喊口號，因為相比起美國、歐盟與新加坡推動雙語教育，每年預算都是「百億」，單位還是美金、歐元或新幣，台灣卻是5年30億元，甚至政府給了某單位一年16萬預算，就要求明年英文變好，顯然多數都只是喊喊口號，不懂得雙語教育，他也直言，現在參選的各縣市長候選人，其實應該來聽聽他的雙語政策想法。

陳超明也以自己兒子為例，從小一念美國學校，小三學日文、小四阿拉伯文，晚上回家強迫兒子陪奶奶看「夜市人生」與「飛龍在天」等台語連續劇來學台語，自己雖然在政大任教，但他要求兒子不能念政大，所以後來兒子去念理工，研究所念商，出社會工作後，因為會英語跟阿拉伯語而在職場擁有不錯表現，去年兒子的年終獎金，已經超越他自己年資35年的年終獎金，顯示給孩子最好禮物是外語能力，足以受用一輩子。