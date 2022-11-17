加強台美交流！教部與美國懷俄明州簽備忘錄　強化雙邊合作

▲教部與美國懷俄明州今天簽署備忘錄，強化雙邊實質合作與交流。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部為擴大「台美教育倡議」合作效益，強化與美國教育合作關係，今（17日）與懷俄明州教育廳簽署備忘錄，為雙方創造制度性的教育合作平台，未來將加強台美雙邊交流及合作，包含選送華語教學人員赴當地學校任教、鼓勵學生來台研習華語，讓台美雙方在既有基礎下全面展開實質交流合作。

教育部為擴大「美教育倡議」合作效益，陸續與美國各州教育主管部門洽簽教育合作瞭解備忘錄，今天則由教育部國際及兩岸教育司長李彥儀與懷俄明州州教育廳廳長Brian Schroeder，在教育部完成簽署雙邊教育合作備忘錄。

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教育部指出，在8月9日時，高雄市立楠梓高中已與懷俄明州黑山高中（Black Butte High School）完成簽署合作備忘錄，率先開啟雙方在課程與線上教學，以及語言文化交流等方面的合作，擴展兩校師生對外國文化的理解及國際視野，而今天簽署備忘錄，將強化雙邊教育及學習鏈結，彰顯台美雙方教育合作關係日益密切、交流更加頻繁。

教育部表示，懷俄明州教育廳轄下管理超過9.3萬3000名學生，和1.7萬名校長、教師及許多教育領域專業人士，主要劃分為「政策組、學術組和行政組」等3個部門，該州憲法賦予教育廳廳長監督州內6至21歲各級公立學校的權限，並職掌廳內各部門，致力為轄區學生創造學習機會。

透過這次簽署備忘錄，教育部指出，這將為雙方創造制度性的教育合作平台，未來教育部將持續促進與州政府教育合作，擴展華語文教育交流，包含選送華語教學人員赴當地學校任教、鼓勵學生來台研習華語、籌組來台短期教師或學生研習團，並推動美國大學與我國大學校對校合作辦理「台灣優華語計畫」等。