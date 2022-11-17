台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

▲台首大主動申請停招，教育部後續將解除全體董事職務。（圖／摘自台首大臉書）

記者許敏溶／台北報導

今年9月因為財務狀況顯著惡化，台灣首府大學與中州科技大學被教育部列為專輔學校，教育部退場審議會今（17日）下午開會，教育部表示，上述兩校主動申請停止全部招生，教育部已經核定兩校自111學年度起停止全部招生，並在停止全部招生的當學年度結束時停辦，也就是明年7月31日停辦，教育部後續將解除全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。

私校停招、停辦消息頻傳，為避免學生與家長誤上即將沉沒的私校，教育部退場審議會在9月開會，總計公布三波、7校專案輔導學校名單，而中州科大與台首大則被列入第二波專輔學校名單，教育部當時就指出，兩校財務問題嚴重，中州從8月起無法如期發放教職員薪水，台首大更嚴重，已經動用俗稱「學校最後保命錢」的設校基金。

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教育部退場審議會今天下午召開第七次會議，會中除了討論新光、賢德、龍德等三所私立高中職學校，同時也針對台首大與中州科大董事會是否要進行重組進行討論，由於兩校主動申請停止全部招生，教育部核定停止招生與停辦，後續將解除全體董事職務。

▲中州科技大學主動申請全部停招，教育部後續將解除全體董事職務。（圖／翻攝自中州科大官網）

教育部指出，中州科大為第3次會議審議認定的專案輔導學校，該校依預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法第11條規定，主動申請停止全部招生，教育部在10月31日核定該校自111學年度起停止全部招生，並在停止全部招生當學年度結束時停辦，也就是明年7月31日停辦，而依據規定，教育部後續將解除法人全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。

至於台首大，教育部指出，台首大也是第3次會議審議認定的專輔學校，該校也依照規定，主動申請停止全部招生，教育部在11月1日核定，從111學年度起停止全部招生，並在停止全部招生之當學年度結束時停辦，教育部後續將解除該法人全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。

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