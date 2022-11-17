【廣編】麥卡倫推女性領導人傳記短片　林心如感動敬匠心傳奇

▲「麥卡倫 Fine & Rare 珍稀系列1926 年威士忌」承載Nettie悠遠遺緒，頌揚歷代釀酒職人畢生心血，更是傳世後代的經典藝術品。

圖、文／麥卡倫提供

全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫，於11月16日全球同步推出真人真事改編的傳記短片《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》，感人重現一戰後，前董事總經理、小名「Nettie」的Janet Harbinson女士，在1926年艱困大時代背景下，代替意外過世的丈夫勇敢接手經營釀酒事業之餘，仍不忘回饋地方、照顧工人家眷，一心傳承蒸餾工藝，不懈堅持歐洲橡木雪莉桶對單一麥芽威士忌獨特風味影響力的真實故事。

年度話題華語劇《華燈初上》的製作人兼女主角林心如，看了傳記短片後也深受感動表示：「我一直是麥卡倫威士忌的忠實愛好者，每次工作或度假一定不忘帶瓶麥卡倫在身邊，對我而言是一種放鬆與MeTime的儀式感，也是陪伴和慰勞自己的方式。」她進一步說明：「雪莉橡木桶是麥卡倫的核心優勢，始終堅持工藝與創意這點，是成就麥卡倫威士忌卓越出眾的領導關鍵，與我轉戰幕後的執著、想傳達給觀眾最美好的堅持理念不謀而合。」

紀錄片由金獎導演麥克紐威爾（Mike Newell）執導，實力派英美女演員艾蜜莉·摩提默（Emily Mortimer）擔綱女主角；此片編劇艾倫·史考特（本名為Allan Shiach）就是Nettie的侄孫，他於1986年擔任麥卡倫董事長時，決定將「麥卡倫 Fine & Rare 珍稀系列1926 年威士忌」裝瓶，也為這段名垂青史的傳奇加深個人與電影之間的深厚聯結。《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》即日起在麥卡倫官網線上播映，並將自12月7日起於信義遠百A13《麥卡倫 時光迴廊 特展》限時展出傳記電影背後的精采故事以及「麥卡倫 Fine & Rare 珍稀系列1926 年」。

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