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正妹候選人看版遭男子當街親吻！　本人親回：投票完再帶回去收藏

▲▼正妹候選人看版遭男子當街親吻 。（圖／翻攝自Facebook／陳芳盈 雲林縣議員候選人）

▲雲林縣議員候選人陳芳盈看版遭男子當街親吻 。（圖／翻攝自Facebook／陳芳盈雲林縣議員候選人）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選將至，各候選人紛紛加緊腳步宣傳，在路上貼出競選廣告看板。有網友17日於臉書社團「路上觀察學院」上貼出一名男子當街親吻無黨籍雲林縣議員候選人陳芳盈競選看板的照片，此貼文一出立馬受到網友熱烈討論，更引出陳芳盈本人回應，「感謝大家的愛戴，深深感受到這位先生對我的熱情，如果喜歡看板，可以在26日投票後帶回去收藏。」

有網友今日在臉書社團「路上觀察學院」上貼出兩張照片，並幽默寫下「我非常渴望有女朋友」，而從照片中可見，一名穿著格子外套與運動褲的男子，墊起腳尖當街親吻陳芳盈的競選看板。此貼文引發網友熱烈討論，有網友看了照片直呼「有點可憐又有點可怕，這也是社會問題」、「原來是踮起腳尖愛」、「直接幹回家做成抱枕與被子」、「他想要女友想瘋了」、「以後看板要掛高一點」等。

事件發酵後更引出陳芳盈本人回應，她說，感謝這位先生讓這塊看板還能在街上與大家共享，因為看板常常掛出後就被整塊拆走，助理早上才懸掛看板，到了中午就不見了，遺失的看板數量破百，原本地方曝光度就不足，看板遺失更是艱辛。

陳芳盈表示，她在經費及人力有限的情況下，不會繼續追加看板，而會在路口、市場、垃圾車後面與大家見面，「也要拜託大家，如果喜歡看板，等26日投完票後再帶回去收藏。」

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