美澳日韓強調台海和平重要性　外交部：民主國家高度共識

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）11月13日出席在柬埔寨首都金邊舉辦的第17屆東亞峰會（East Asia Summit）時，與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行美澳雙邊領袖會談，此外，拜登也與日本首相岸田文雄及韓國大統領尹錫悅舉行美日韓三邊領袖會談，兩場會談中，美澳日韓4國領袖均重申維護台海和平穩定的重要性。

外交部發言人歐江安17日在例行記者會答覆媒體提問表示，這是繼今年2月美日韓外長會議及本年8月美日澳戰略對話後，美國、澳洲、日本、韓國四國政府又一次共同關切台海安全議題，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

歐江安說明，拜登與中國國家主席習近平於14日在印尼峇里島會晤，拜登曾當面向習近平表達美國的「一中政策」沒有改變，美國反對任一方片面改變台海現狀，維持台海和平穩定符合全球利益；美國反對中國對台採取脅迫及日益具侵略性的行徑，破壞台海和平穩定，並危害區域安定與全球的繁榮，外交部對於拜登利用與中國領導人會晤的場合，再一次公開表達美國對維持台海和平穩定的堅定支持與對台灣的安全承諾，表達我方肯定與感謝。

歐江安指出，台灣地處東亞第一島鏈的關鍵樞紐位置，在維護區域安全上一向扮演重要角色，澳美日韓4國政府持續表達對台海安全的高度重視，再度彰顯維繫台海和平穩定已是民主國家的高度共識，台灣作為印太地區負責任的民主陣營成員，在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，將持續強化自我防衛的國防能力，並與理念相近國家緊密合作，共同對抗威權體制的脅迫，維護台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮。

此外，對於澳洲總理艾伯尼斯（Anthony Albanese）與習近平15日在印尼峇里島「二十國集團」（G20）峰會期間會晤，是「不預設任何前提」下，時隔近6年後，澳中兩國領導人再次進行正式會談，希望以對話方式化解澳中雙方歧見。歐江安說，台灣認同艾伯尼斯向中方強調，澳方對於維護穩定及繁榮的印太地區國際和平與安全的重視，以及對於澳中雙邊關係、貿易、領事、人權議題的關切，呼籲澳中直接持續溝通對話，並重申澳方對於捍衛自身價值與國家利益絕不退縮等立場。

歐江安表示，台灣與澳洲為共享民主、人權及法治等普世價值，共同堅持自由市場理念、反對經濟脅迫，並致力維護印太區域安全的理念相近夥伴。澳洲政府近年在諸多重要場合，公開發聲支持台灣的國際參與，強調台海和平與穩定的重要性。台灣與澳洲的雙邊關係各項實質進展各界有目共睹，我國政府將在既有堅實基礎上，持續與澳洲穩健深化在各領域互信、互惠、互利的友好合作關係。