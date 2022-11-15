美澳日韓會談關注台海和平　外交部：這已是民主國家高度共識

▲拜登與尹錫悅展開50分鐘的美韓雙邊會談。（圖／達志影像／newscom）



記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）近日與澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)舉行美澳雙邊領袖會談，也與日本首相岸田文雄及韓國大統領尹錫悅舉行美日韓三邊領袖會談；並在會談中重申維護台海和平重要性。對此，我外交部15日表示，美澳日韓對台海安全高度重視，再度彰顯維繫台海和平穩定已是民主國家的高度共識。

拜登於11月13日出席在柬埔寨首都金邊舉辦的第17屆東亞峰會(East Asia Summit)時，除與澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)舉行美澳雙邊領袖會談，也與日本首相岸田文雄及韓國大統領尹錫悅舉行美日韓三邊領袖會談；而在兩場會談中，美澳日韓四國領袖均重申維護台海和平穩定的重要性。

對此，外交部表示，這是繼今年2月份，美日韓外長會議及8月美日澳戰略對話後，美國、澳洲、日本、韓國四國政府又一次共同關切台海安全議題，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，台灣地處東亞第一島鏈的關鍵樞紐位置，在維護區域安全上一向扮演重要角色；而美澳日韓四國政府持續表達對台海安全的高度重視，再度彰顯維繫台海和平穩定已是民主國家的高度共識。

外交部重申，台灣作為印太地區負責任的民主陣營成員國家，在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，將持續強化自我防衛的國防能力，並與理念相近國家緊密合作，共同對抗威權體制的脅迫，維護台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮。

▼拜登搭乘總統座機「空軍一號」飛往峇里島參與G20，並將進行就任總統後與習近平的第一次面會。（圖／路透）

