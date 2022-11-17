邱議瑩陪同蔡適應掃街拜票　力挺18歲公民權...熱情民眾喊凍蒜

▲▼立法委員邱議瑩陪同蔡適應掃街拜票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長候選人蔡適應今（17日），陪同蔡英文總統、林右昌市長視察城際轉運站後，邀請立法委員邱議瑩在孝三路商圈掃街，並且到孝三路大腸圈，大啖基隆美食。蔡適應表示，邱委員過去是立法院黨團倚重的幹部，這次邀邱委員來，向市民朋友宣傳11月26日一定要出來投票，支持蔡適應、支持18歲公民權，也宣傳基隆美食。

蔡適應說，總統蔡英文今天來到基隆，視導基隆城際轉運站工程，城際轉運站在國民黨執政時期，一直不作為、荒廢在基隆，直到市長林右昌、立委蔡適應就任後，他們兩人齊心合力，才讓基隆城際轉運站一步一步落實。

▲立法委員邱議瑩宣傳基隆美食。

蔡適應持續說到，全台灣各個城市都有城際轉運站，而基隆卻是最後一個建成的，相比馬英九任內對基隆的不聞不問，總統蔡英文不只常來基隆，今天還特地到現場了解工程狀況，這樣的對比就很明顯。

蔡適應還說，這個星期日，11月20日下午2點在六合停車場，他邀請總統蔡英文來基隆參加他的選前造勢活動，他還邀請董事長樂團、許多知名團體到場表演，歡迎市民朋友前來看表演，聽我們報告基隆這幾年的建設概況。

有媒體詢問今天晚上馬英九、韓國瑜和謝國樑合體，邱議瑩表示，這個組合其實蠻諷刺的，馬先生當總統時，把台灣搞成什麼樣子，633跳票、不捐薪水就不用說了，韓先生則是高雄人給韓機會，但是韓當不到二年、無心市政，就被高雄人罷免，這兩人的合體就是一個最直接的現場教育，如果基隆人選錯人，高雄市慘痛的教訓殷鑑不遠！她期盼基隆人選擇一個會做事的蔡適應。

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