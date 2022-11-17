　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱議瑩陪同蔡適應掃街拜票　力挺18歲公民權...熱情民眾喊凍蒜

▲邱議瑩陪同蔡適應掃街拜票 力挺18歲公民權...熱情民眾喊凍蒜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼立法委員邱議瑩陪同蔡適應掃街拜票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長候選人蔡適應今（17日），陪同蔡英文總統、林右昌市長視察城際轉運站後，邀請立法委員邱議瑩在孝三路商圈掃街，並且到孝三路大腸圈，大啖基隆美食。蔡適應表示，邱委員過去是立法院黨團倚重的幹部，這次邀邱委員來，向市民朋友宣傳11月26日一定要出來投票，支持蔡適應、支持18歲公民權，也宣傳基隆美食。

蔡適應說，總統蔡英文今天來到基隆，視導基隆城際轉運站工程，城際轉運站在國民黨執政時期，一直不作為、荒廢在基隆，直到市長林右昌、立委蔡適應就任後，他們兩人齊心合力，才讓基隆城際轉運站一步一步落實。

▲邱議瑩陪同蔡適應掃街拜票 力挺18歲公民權...熱情民眾喊凍蒜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲立法委員邱議瑩宣傳基隆美食。

蔡適應持續說到，全台灣各個城市都有城際轉運站，而基隆卻是最後一個建成的，相比馬英九任內對基隆的不聞不問，總統蔡英文不只常來基隆，今天還特地到現場了解工程狀況，這樣的對比就很明顯。

蔡適應還說，這個星期日，11月20日下午2點在六合停車場，他邀請總統蔡英文來基隆參加他的選前造勢活動，他還邀請董事長樂團、許多知名團體到場表演，歡迎市民朋友前來看表演，聽我們報告基隆這幾年的建設概況。

有媒體詢問今天晚上馬英九、韓國瑜和謝國樑合體，邱議瑩表示，這個組合其實蠻諷刺的，馬先生當總統時，把台灣搞成什麼樣子，633跳票、不捐薪水就不用說了，韓先生則是高雄人給韓機會，但是韓當不到二年、無心市政，就被高雄人罷免，這兩人的合體就是一個最直接的現場教育，如果基隆人選錯人，高雄市慘痛的教訓殷鑑不遠！她期盼基隆人選擇一個會做事的蔡適應。

【更多新聞】

►蔡英文視察基隆城際轉運站　林右昌：未來四大計畫緊接推動

►2男相約貢寮釣魚失蹤雙亡！1人龍洞三支海域尋獲　1人遺體卡石縫

►下雨天優惠多！基隆推專屬雨天旅遊　送正濱漁港色彩屋積木

►蔡適應團隊控送物資涉賄選　謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題

►基隆信義國小停車場試營運　349格汽車位臨停半價優惠

 

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／《全明星》壯壯沉默1天發聲！　「玉書怎可能傷害我們」
FTX破產「他慘賠近300萬」！　台灣投資人現身說法
快訊／被王世堅痛罵「回去當太監」　王浩宇回應了
23歲正妹「殯葬禮生」選里長！　陪公嬤跳Tiktok
快訊／高虹安和男友爆詐領助理費　北檢正式分「他字案」查貪汙
兒童界愛馬仕！他見一群小學生穿搭驚呆　家長曝：沒有就落伍了
日月光徵工程師「月薪32K」比超商低！　知情人曝內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

農婦注意！吳怡農催票片曝光　蔡英文讚：為國家安全努力

遭黃偉哲陣營質疑坐擁44筆不動產　謝龍介回應了！

正妹候選人看版遭男子當街親吻！　本人親回：投票完再帶回去收藏

屏東縣長候選人周春米端完整政策白皮書　涵蓋5大領域15單元

快訊／被王世堅罵「回去當太監」　王浩宇：I don't care

誤會了！王世堅澄清：從未說票投黃珊珊　「我虧欠她這一次」

「5+n」新制上路！　11月21日起通報確診者將無法投票

兩市交界處合體拜票　鄭運鵬林佳龍：聯手打造首都生活圈

遭網軍騷擾！王世堅曝：家人希望以後別選了　「我會做一個打算⋯」

陳鴻源推「新便捷運輸」2大政見！羅文崇曝1地：增設綠色人行道

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

農婦注意！吳怡農催票片曝光　蔡英文讚：為國家安全努力

遭黃偉哲陣營質疑坐擁44筆不動產　謝龍介回應了！

正妹候選人看版遭男子當街親吻！　本人親回：投票完再帶回去收藏

屏東縣長候選人周春米端完整政策白皮書　涵蓋5大領域15單元

快訊／被王世堅罵「回去當太監」　王浩宇：I don't care

誤會了！王世堅澄清：從未說票投黃珊珊　「我虧欠她這一次」

「5+n」新制上路！　11月21日起通報確診者將無法投票

兩市交界處合體拜票　鄭運鵬林佳龍：聯手打造首都生活圈

遭網軍騷擾！王世堅曝：家人希望以後別選了　「我會做一個打算⋯」

陳鴻源推「新便捷運輸」2大政見！羅文崇曝1地：增設綠色人行道

即使被刻意忽略仍堅定意志　蘇清泉談安泰醫院貢獻

《全明星》壯壯沉默1天編輯發文　「玉書怎可能傷害我們」

農婦注意！吳怡農催票片曝光　蔡英文讚：為國家安全努力

創意食品大比拚！　兩岸食品領域人才齊聚無錫產業高峰會

遭黃偉哲陣營質疑坐擁44筆不動產　謝龍介回應了！

中信盃黑豹旗／東山1比31慘遭羅東扣倒　曾琮萱感動選手未放棄

號稱全台最大間松本清　即將歇業3天後撤出一中商圈

正妹候選人看版遭男子當街親吻！　本人親回：投票完再帶回去收藏

林襄接連捲爭議陷憂鬱！　曝「掉髮聽力受損」夜夜掉淚

T1雲豹主場「票價漲3倍」100→300元！球迷喊還是便宜　只求1事

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

政治熱門新聞

徐巧芯爆「喜相逢餐會」真相曝光　疑演藝圈大咖隔桌偷拍亂傳

徐定禎演講惹怒大學生：把自己當苗栗國王？

遭王浩宇批違反黨紀　王世堅：惦惦

「鱸鰻招待所」出入名單曝光！　藍綠白大咖都在其中

侯友宜：艾司摩爾新北投資300億

王世堅曝一生最大遺憾！淚歉：背叛父母親

心疼高虹安！柯文哲：我覺得好對不起妳

殯葬禮生出入火葬場！23歲正妹選里長

氣質空姐降肉選議員！關鍵竟是「討債很辛苦」

大學座談嗆學生　徐定禎：一直罵自己政府是怎樣？

高虹安在家哭7天？徐千晴：別妖魔化

台版晶片法明年上路　政院拍板：抵減稅額最高50％　

柯志恩說陳其邁競總像「迪士尼」

高虹安臉書發文提「民調」涉違反選罷法　中選會：已接到檢舉

更多熱門

相關新聞

林秉文友人捐政治獻金　陳時中揭婉拒過程

林秉文友人捐政治獻金　陳時中揭婉拒過程

警大校長陳檡文日前被爆料5年前與博弈大亨林秉文等業者進出北市豪宅招待所，引發外界譁然。媒體報導，林秉文曾欲捐款給民進黨台北市長候選人陳時中，不過陳陣營拒收，對此，陳時中17日下午受訪再指，當時因為數目過大，還由同仁陪伴捐款者回去，以免日後滋生紛爭，呼籲政治獻金應依法辦理。

桃園送養生茶+雞蛋涉賄選　里長候選人+2樁腳獲交保

桃園送養生茶+雞蛋涉賄選　里長候選人+2樁腳獲交保

黃珊珊酸不懂業務　陳時中：現在不是選副市長

黃珊珊酸不懂業務　陳時中：現在不是選副市長

台東縣府市公所前進東大宣導反賄選

台東縣府市公所前進東大宣導反賄選

網傳「選舉有作弊程式」錯假訊息　中選會嚴正駁斥：勿聽信勿傳播

網傳「選舉有作弊程式」錯假訊息　中選會嚴正駁斥：勿聽信勿傳播

關鍵字：

2022九合一大選2022基隆市2022基隆市長蔡適應邱議瑩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

「國民姐夫」遭爆家暴8點檔女星妻！4線索揭正宮身分

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

鳳梨哥哥突然離世「3天前有徵兆」：最後一晚的預感

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面