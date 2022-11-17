　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

魔獸無罩趴趴走惹議　莊人祥：球團表達會配合「球迷合影可免戴」

▲魔獸霍華德。（圖／桃園永豐雲豹提供）

▲魔獸霍華德。（圖／桃園永豐雲豹提供）

記者洪巧藍／台北報導

前美國職籃NBA明星中鋒「魔獸」霍華德加盟T1桃園雲豹，抵台後陸續現身好市多購物、夜市體驗小吃，而且大方和民眾合照，但是沒有戴口罩趴趴走引起違反相關防疫指引規定的疑慮。指揮中心今（17）日回應，已經與球團聯繫告知防疫規範，霍華德也表達理解會配合；而依據現行防疫規範，和球迷合照時短暫脫下口罩是可以的。

魔獸霍華德（Dwight Howard）在台灣吃火鍋、嗑海鮮。（圖／翻攝自IG／dwighthoward）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲魔獸霍華德（Dwight Howard）在台灣吃火鍋、嗑海鮮。（圖／翻攝自IG／dwighthoward）

霍華德抵台就受到廣大球迷熱烈歡迎，過去幾天魔獸足跡也成為大家關注焦點，像是被民眾捕捉到在桃園好市多購物，在桃園某夜市品嚐蚵仔煎，還去體驗了台式火鍋，而且他超親民，對民眾簽名、合照要求皆來者不拒。不過，台灣目前仍有公共場合需佩戴口罩的防疫規範，魔獸在台趴趴走行程沒有戴口罩遭質疑違反規定。

指揮官王必勝昨回應，會去瞭解，有必要時通知球團；指揮中心發言人莊人祥今日說明，已經請體育署與球團聯繫、追蹤，請球團告知外籍選手國內現行防疫規範，該選手也表達理解會配合。

莊人祥指出，目前口罩規範有例外情形可以免戴，例如外出時的飲食需求，直播、錄影、拍照、演講等也可以不用戴口罩，所以如果說球迷要跟霍華德拍照，是可以選擇短暫時間可以脫口罩。

莊人祥另提到，比較有爭議的部分在於，好像霍華德有在夜市邊走邊吃，或是直播時候沒戴口罩，依據現行的戴口罩措施「都是可以的」，但也會請他特別注意除了這些例外情形，外出還是要戴好口罩。

▲霍華德（Dwight Howard）14日晚間現身桃園夜市。（圖／翻攝自IG／dwighthoward）

▲霍華德（Dwight Howard）14日晚間現身桃園夜市。（圖／翻攝自IG／dwighthoward）

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／《全明星》壯壯沉默1天發聲！　「玉書怎可能傷害我們」
FTX破產「他慘賠近300萬」！　台灣投資人現身說法
快訊／被王世堅痛罵「回去當太監」　王浩宇回應了
23歲正妹「殯葬禮生」選里長！　陪公嬤跳Tiktok
快訊／高虹安和男友爆詐領助理費　北檢正式分「他字案」查貪汙
兒童界愛馬仕！他見一群小學生穿搭驚呆　家長曝：沒有就落伍了
日月光徵工程師「月薪32K」比超商低！　知情人曝內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

T1雲豹主場「票價漲3倍」100→300元！球迷喊還是便宜　只求1事

為美好生活努力　中華郵政奪「2022第15屆台灣企業永續獎」4大獎

明配送首批40.7萬劑BA.5疫苗　莊人祥：很多人在等「打氣應不錯」

「4生肖」好運來了！11月下旬「愛情+財運」大爆發

全台周年慶壓軸！高雄百貨龍頭喊衝29.5億業績　買2千抽161萬Audi

台南奇美博物館「聖誕週末」　節目爆滿創史上新高

LINE Pay也能買台鐵車票！12月起行動支付再增9家　4站搶先試辦

台灣10人有1人患糖尿病！CGM連續血糖監測　助病友掌控飲食

華梵大學正妹新生負傷參賽　勇奪滑冰賽花式三級雙人組冠軍

台南男「10分鐘拆47面選舉旗」！不分藍綠看到就拔　風向超意外

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

T1雲豹主場「票價漲3倍」100→300元！球迷喊還是便宜　只求1事

為美好生活努力　中華郵政奪「2022第15屆台灣企業永續獎」4大獎

明配送首批40.7萬劑BA.5疫苗　莊人祥：很多人在等「打氣應不錯」

「4生肖」好運來了！11月下旬「愛情+財運」大爆發

全台周年慶壓軸！高雄百貨龍頭喊衝29.5億業績　買2千抽161萬Audi

台南奇美博物館「聖誕週末」　節目爆滿創史上新高

LINE Pay也能買台鐵車票！12月起行動支付再增9家　4站搶先試辦

台灣10人有1人患糖尿病！CGM連續血糖監測　助病友掌控飲食

華梵大學正妹新生負傷參賽　勇奪滑冰賽花式三級雙人組冠軍

台南男「10分鐘拆47面選舉旗」！不分藍綠看到就拔　風向超意外

即使被刻意忽略仍堅定意志　蘇清泉談安泰醫院貢獻

《全明星》壯壯沉默1天編輯發文　「玉書怎可能傷害我們」

農婦注意！吳怡農催票片曝光　蔡英文讚：為國家安全努力

創意食品大比拚！　兩岸食品領域人才齊聚無錫產業高峰會

遭黃偉哲陣營質疑坐擁44筆不動產　謝龍介回應了！

中信盃黑豹旗／東山1比31慘遭羅東扣倒　曾琮萱感動選手未放棄

號稱全台最大間松本清　即將歇業3天後撤出一中商圈

正妹候選人看版遭男子當街親吻！　本人親回：投票完再帶回去收藏

林襄接連捲爭議陷憂鬱！　曝「掉髮聽力受損」夜夜掉淚

T1雲豹主場「票價漲3倍」100→300元！球迷喊還是便宜　只求1事

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

2023年財運出爐！命理師：「5生肖」準備賺大錢

熟客送韓國糖果！屏東妹一吃秒遭口爆

下波變天時間點出爐　全台轉濕涼

正妹市議員拍寫真「襯衫炸出雪乳」　網：基隆版陳紫渝

「不熟友人包6000元」！過來人曝1關鍵：這是禮貌

「講這3字的都是老人！」　一票不改口

明年補班日有6天！他嘆2月變隔周休二日

好市多1物特價「阿姨打5通電話團購」！妹子也買了

台灣哪裡最無聊？網點名「3縣市」

傳金控辦尾牙30人確診！不影響口罩令鬆綁

明起全台好天氣！周末降溫變天

魔獸爽嗑台灣火鍋！手抓海鮮一塞超震驚

更多熱門

相關新聞

讓世界看魔獸　T1職籃開英文轉播

讓世界看魔獸　T1職籃開英文轉播

眾所矚目的「魔獸」霍華德T1職籃首秀，將於19日正式在桃園永豐雲豹主場國體大體育館登場，現場初估將至少湧入17000人爭睹魔獸風采。T1職籃為因應周末連兩戰的「魔獸狂潮」，也特別宣布本季增加英文轉播服務，並找來日前剛剛卸下中華男籃總教練兵符的帕克擔任賽事球評，希望讓世界看見魔獸與台籃魅力。

和魔獸初登場撞期　黑人籲球迷進場

和魔獸初登場撞期　黑人籲球迷進場

霍華德吃火鍋　球迷送10字金句被讚翻

霍華德吃火鍋　球迷送10字金句被讚翻

魔獸吃台灣火鍋　突幫鄰桌正妹慶生

魔獸吃台灣火鍋　突幫鄰桌正妹慶生

陳將双不愛魔獸　只想看甜瓜

陳將双不愛魔獸　只想看甜瓜

關鍵字：

魔獸T1桃園雲豹

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

「國民姐夫」遭爆家暴8點檔女星妻！4線索揭正宮身分

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

鳳梨哥哥突然離世「3天前有徵兆」：最後一晚的預感

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面