魔獸無罩趴趴走惹議　莊人祥：球團表達會配合「球迷合影可免戴」

▲魔獸霍華德。（圖／桃園永豐雲豹提供）

記者洪巧藍／台北報導

前美國職籃NBA明星中鋒「魔獸」霍華德加盟T1桃園雲豹，抵台後陸續現身好市多購物、夜市體驗小吃，而且大方和民眾合照，但是沒有戴口罩趴趴走引起違反相關防疫指引規定的疑慮。指揮中心今（17）日回應，已經與球團聯繫告知防疫規範，霍華德也表達理解會配合；而依據現行防疫規範，和球迷合照時短暫脫下口罩是可以的。

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▲魔獸霍華德（Dwight Howard）在台灣吃火鍋、嗑海鮮。（圖／翻攝自IG／dwighthoward）

霍華德抵台就受到廣大球迷熱烈歡迎，過去幾天魔獸足跡也成為大家關注焦點，像是被民眾捕捉到在桃園好市多購物，在桃園某夜市品嚐蚵仔煎，還去體驗了台式火鍋，而且他超親民，對民眾簽名、合照要求皆來者不拒。不過，台灣目前仍有公共場合需佩戴口罩的防疫規範，魔獸在台趴趴走行程沒有戴口罩遭質疑違反規定。

指揮官王必勝昨回應，會去瞭解，有必要時通知球團；指揮中心發言人莊人祥今日說明，已經請體育署與球團聯繫、追蹤，請球團告知外籍選手國內現行防疫規範，該選手也表達理解會配合。

莊人祥指出，目前口罩規範有例外情形可以免戴，例如外出時的飲食需求，直播、錄影、拍照、演講等也可以不用戴口罩，所以如果說球迷要跟霍華德拍照，是可以選擇短暫時間可以脫口罩。

莊人祥另提到，比較有爭議的部分在於，好像霍華德有在夜市邊走邊吃，或是直播時候沒戴口罩，依據現行的戴口罩措施「都是可以的」，但也會請他特別注意除了這些例外情形，外出還是要戴好口罩。

▲霍華德（Dwight Howard）14日晚間現身桃園夜市。（圖／翻攝自IG／dwighthoward）

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