荒唐國小師把學生分類　表現差的叫「奴隸」！遭停聘2個月調查

▲台中一名陳姓導師遭家長集體投訴不當對待小二學童，竟稱表現不佳孩子為奴隸，還暴怒狂吼童，讓孩子回家哭訴不想上學。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市一名小學陳姓導師遭家長集體投訴，包括將學生分類，表現好的就發放「薪水」，表現不好的就公開叫他們「奴隸」、設立「離島座位區」孤立孩童；且未經家長同意就把學生帶去剪髮，甚至暴怒狂吼學生，孩子隱忍不敢告訴家長，甚至拒學，事後才哭訴遭不當對待。家長不滿怒向人本基金會及教育局申訴。校方先將陳師調離現職，最新進展是，校方依照教評會決議，決定停聘該名教師2個月靜候調查。

教育局表示，今年9月19日接獲家長投書教育局長信箱，指陳某國小導師教學不力，教育局就家長陳情事項，要求校方告誡並輔導該名導師，並於9月28日以公文回覆家長；至於擅自帶學生理髮一事，學校亦告誡老師未取得家長及學生同意之前，不得帶學生理髮。

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▲陳師將學生分類，表現好的就發放「薪水」，表現不好的就公開叫他們「奴隸」。（圖／記者游瓊華翻攝）



11月5日教育局再次接獲家長陳情，教育局也督促校方展開調查，校方於11月9日召開校事會議，決議將該名導師調離現職，並向教育局專審會申請調查教學不力。

至於不當管教甚至言語霸凌部分，學校當天已召開校園霸凌因應小組會議，決議受理並成立調查小組調查，16日下午召開教評會，決議依教師法22條將該名教師先停聘2個月靜候調查。



不過台中市議員張家銨不滿，認為自開記者會至今過了一週，教育局就能夠以如此「火速」的方式處理。但回顧此案通報教育局的時間，卻是整整拖了2個月，等同教育局放任「該受調查」的教師在教育場域中持續教學2個月之久，也質疑台中還有多少這種不適任教師在教學場域中；又有多少的案子是沒有被開記者會提出的，這些難道教育局沒辦法處理、一定都要被點名才要正視這些問題嗎？