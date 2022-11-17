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影／「台灣人冷靜面對中國威脅」　蔡英文：對抗威權干預從未迴避

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文16日受邀參加美國國家民主基金會、「布希總統中心」及自由之家共同舉辦「為自由而奮鬥」研討會。蔡英文以錄影方式致詞表示，面對中國採取的種種行動，台灣人民持續沉著冷靜地面對，並運用自己的技能及專業知識對抗威權干預，從未迴避。

蔡英文表示，在本屆全球大會上，非常榮幸歡迎來自烏克蘭的國會議員及公民社會成員，很高興能與他們見面對談。她說，他們不僅帶來充滿勇氣的故事，亦帶來警示，烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）雖因戰事無法來台，但仍以視訊方式與會，並分享他的評析。

蔡英文說，梅列日科主席認為，威權政權的大戰略是逐一分裂及摧毀民主國家。他亦總結我們的因應之道，那就是以「我為人人，人人為我」來號召所有民主國家。

另外，蔡英文指出，今年8月，台灣舉辦了「區域宗教自由論壇」，來自印太地區的與會者分享了他們的故事跟倡議經驗，討論在世界各地的宗教自由遭到威權勢力遏制之際，如何確保信仰的權利。

蔡英文說，她很高興看到威爾遜會長（美國國家民主基金會）、特維寧會長（國際共和研究所）、亞伯摩維茲主席（自由之家）、圖凱爾主席（美國國際宗教自由委員會）等講者，參與「為自由而奮鬥」這場重要盛會的部分原因。

蔡英文認為，他們的出席，為現有的合作帶來啟發，希望大家可從他們在台灣的經驗中學習，構思「抵抗威權威脅」的方法，並運用「科技保障自由的未來」。

蔡英文重申，民主國家和以規則為基礎的全球秩序每天都受到挑戰之際，「為自由而奮鬥」研討會的召開正是時候。她說，在我們努力因應疫情持續對全球經濟和健康帶來衝擊之際，世界上許多國家的動盪政局，為我們帶來更多挑戰，威權政權破壞民主制度、侵害人權及公民空間的潛在威脅不容忽視。

對於俄羅斯入侵烏克蘭，蔡英文表示，這就是一個典型的例子，這場戰爭證明，專制政權將不惜一切代價實現其擴張主義的目標。她說，台灣人民對這種侵略非常熟悉，自己就有為自由而奮鬥的經驗，約三十年前，台灣人民走上街頭，為爭取解嚴而抗爭，要求享有更多政治和社會權利，並提倡台灣民主化，奮鬥的核心是擁抱民主，這是台灣人民在歷經數十年的威權統治後努力奮鬥的選擇；一旦台灣人選擇這條路，就絕不回頭。

蔡英文表示，台灣美麗的家園面對來自威權鄰居，中華人民共和國日益升高的威脅，中國採取種種行動，從每日的軍事恫嚇、灰色地帶行動和影響力操作，到網絡攻擊和施加經濟脅迫，藉以製造疑慮，並讓台灣人民對長期以來努力爭取的民主生活方式失去信心，「但是，台灣人民持續沉著冷靜地面對這些接踵而來的威脅，運用自己的技能及專業知識對抗威權干預，從未迴避」。

蔡英文說，民主不只是團結人民的基本價值，也是因應重大挑戰的重要資產，現在台灣可以和世界分享經驗並廣結盟友，讓民主國家能更有效地因應危機及對抗威權主義的威脅。她說，在世界的另一端，看到俄羅斯非法入侵烏克蘭，台灣很榮幸能在幫助烏克蘭捍衛主權和自由盡一份心力，我們也將與理念相近的夥伴共同努力，支持烏克蘭重建遭戰爭摧毀的學校、醫院和基礎設施。

「威權政權的威脅行為是所有民主國家的警鐘。」蔡英文說，必須共同努力，強化我們的韌性並捍衛共同的價值；但是，只有透過對威權操作手段的充分瞭解，才能達成以上目標，「因此，我很高興得知，布希研究所也致力於打擊錯假訊息、降低助長威權政府的貪腐、支持公民革新，以及將促進人權視為國家安全等重要工作」。

最後，蔡英文表示，要感謝美國對台灣堅定的支持，也感謝美國國會通過法案，協助確保台灣安全，「當然也要感謝小布希總統、布希研究所、美國國家民主基金會和自由之家的演說邀請」。

蔡英文舉烏克蘭國會議員魯迪克訪台時所說的話，「歷史一再告訴我們，未受懲罰和糾正的惡行終將再度發生。」她說，讓我們一起努力，確保威權國家的擴張行徑不會滋長，也不會捲土重來。

 

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